TNO en TKI Bouw en Techniek gaan samen de Schoon en Emissieloos Bouwen Programmalijn Prefab leiden. Deze programmalijn loopt tot eind 2026 en bouwt voort op het succesvol afgeronde programma Emissieloos Bouwen. De uitvraag staat nu open voor innovatieve projecten die opschaling van woningbouw bevorderen.

Meer woningen, minder emissies

Het SEB-programma(opent in nieuw venster) (verwijst naar een andere website) wordt aangestuurd door het Ministerie van BZK en richt zich op het verlagen van emissies van bouwmaterieel. Dit gebeurt onder meer via subsidies waarmee bedrijven aangemoedigd worden om elektrisch materieel aan te schaffen zoals hijskranen en vrachtwagens.

Daarnaast worden opdrachtgevers gestimuleerd om in de uitvraag te vragen naar emissievrij of -arm bouwmaterieel.

De Programmalijn Prefab is onderdeel van het SEB programma en kijkt specifiek naar andere bouwwijzen en verbeterde materialen bij woningbouw. Dat kan zowel nieuwbouw betreffen als renovatie of transformatie van bestaande bouw.

Nadruk op prefab

TNO en TKI Bouw en Techniek gaan de Programmalijn Prefab leiden. Die richt zich op innovaties in de woningbouw die zorgen voor lagere emissies. De ambitie? Vanaf 2027 bij 15% van de nieuwbouwwoningen emissiereductie realiseren. In de uitvraag zoeken we projecten die gericht zijn op toepassing en opschaling van:

Prefab en/of geïndustrialiseerde bouwwijzen voor renovatie of transformatie van bestaande gebouwen om nieuwe woningen te realiseren;

Volledig nieuwe woningen (grondgebonden of gestapelde woningbouw, inclusief fundering) via een prefab en/of geïndustrialiseerde bouwwijze;

Nieuwe of verbeterde grondstoffen in het prefab en/of industriële bouwproces.

Bouwemissies berekenen

In april hebben we de Bouwemissietool beschikbaar gesteld. Die is ontwikkeld in het voorafgaande Emissieloos Bouwen programma. Met de tool kunnen voor bouwprojecten de emissies van CO2, NOx en fijnstof worden berekend.

De tool biedt ook handvatten om de emissies te verminderen. In de Programmalijn Prefab maken we gebruik van de Bouwemissietool om te tonen hoe de projecten bijdragen aan de gestelde doelen voor emissiereductie. We vragen indieners om dat al bij indiening voor het eerst te doen. Dat zal worden herhaald in de loop van de projectuitvoering.

Aanvragen welkom

Op 2 mei is de uitvraag gepubliceerd voor projecten in Programmalijn Prefab. Samenwerkende partijen kunnen projectvoorstellen indienen tot en met 1 juli.

Geïnteresseerde bedrijven uit de hele bouwketen en kennisinstellingen zijn daarbij welkom.

Een onafhankelijke adviesraad zal de ingediende voorstellen beoordelen en TNO en TKI Bouw en Techniek adviseren over gunning. Het Ministerie van BZK is verantwoordelijk voor het hele SEB-programma en zal na afstemming met TNO en TKI uiteindelijk besluiten over de gunning van projecten. Dan kunnen alle gehonoreerde projecten op 1 september starten.