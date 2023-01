Stichting Nederland Kantelt van o.a. Jan Rotmans, Sharona Ceha, Ruud Koornstra, Marleen Janssen Groesbeek, Ineke Hurkmans en Tim Stok, gaat over in Stichting SDG Lokaal. SDG Lokaal versterkt de landelijke beweging die lokale verduurzaming drijft en versnelt hiermee de lokale bijdrage aan de Sustainable Development Goals. Tijdens het landelijke SDG symposium op 7 februari vindt de officiële overdracht plaats.

Ruud Koornstra: “Dit is het moment. Nederland kantelt naar lokaal, dat is wat deze overdracht teweeg gaat brengen. Het is nu meer dan ooit belangrijk dat we vanuit de lokale kracht vernieuwing zichtbaar maken en hierop doorpakken om versneld te verduurzamen.”

Na vele prachtige jaren waarin Stichting Nederland Kantelt nieuwe initiatieven ontwikkelde en mensen bij elkaar bracht om met elkaar Nederland een goede duw in de duurzame en rechtvaardige richting te geven, is het tijd om een nieuwe slinger te geven aan lokale initiatieven die tot veel versnellingskracht leiden. Lokaal gegrond, breed gedragen en met een wereldse blik. Daarom heeft het bestuur van Nederland Kantelt, na samenspraak met de achterban, besloten om op te gaan in de organisatie SDG Lokaal.

Marleen Janssen Groesbeek: “Wij zijn enorm blij dat we in SDG Lokaal een nieuwe thuishaven hebben gevonden voor NL Kantelt. Wat 10 jaar geleden begon als een wild idee, en waar we veel mee in beweging hebben gezet, krijgt nu een heel mooi vervolg.”

Zo graag als beide organisaties vernieuwers kansen bieden en samenbrengen, zo goed matchen hun doel en drijfveren. Allebei richten ze zich op de kracht van lokaal om de samenleving van onderop te kantelen door lokale initiatiefnemers en partijen te

ondersteunen die de beweging versnellen. Dat leidt tot een leuker, mooier, duurzamer en energieker Nederland. Onderlinge samenkomst, samenwerking en kennisuitwisseling spelen daarbij een grote rol. Een natuurlijke match dus. SDG Lokaal is de landelijk opererende stichting die krachtige randvoorwaarden biedt voor lokale teams zodat zij in hun gemeenschap een eigen SDG Lokaal kunnen (door-) starten, inrichten, uitrollen en hiermee versneld en intrinsiek gedreven bij kunnen dragen aan de

SDG’s. Denk wat betreft ondersteuning aan een praktisch platform, passende programma’s, relevante partners, proeftuin mogelijkheden, podium en ondersteuning bij positionering.

Mede-oprichter van Stichting Nederland Kantelt Sharona Ceha en bestuursvoorzitter Marleen Janssen Groesbeek blijven nauw verbonden aan de nieuwe organisatie SDG Lokaal. De overige bestuursleden van Stichting Nederland Kantelt Ruud Koornstra, Tim Stok en mede-oprichter Jan Rotmans dragen SDG Lokaal een warm hart toe en adviseren waar nodig. Met bestuurslid Ineke Hurkmans bouwt SDG Lokaal haar Raad van Inspiratie op. Ook is Ruud Koornstra al onmiddellijk als spreker te zien tijdens het landelijke SDG symposium, waar SDG Lokaal de initiatiefnemer van is. Andere sprekers zijn onder andere Merlijn Twaalfhoven, Judith Maas, Mark Buijs en George Parker. Lieke Lamb is dagvoorzitter.

Het kernteam van SDG Lokaal bestaat uit Nicolette Loonen, Miranda van Gendt, Guido Hamelink en grondlegger Aad Jörgens. Nicolette, Miranda en Guido zullen de dagelijkse leiding op zich nemen van de nieuwe Stichting SDG Lokaal.

“We vinden het een hele eer”, deelt Nicolette Loonen, die naast haar rol binnen SDG Lokaal ook voorzitter is van Oosterhout SDG Lokaal, waar ze SDG Lokaal in praktijk toepast en test. “Lokaal doorpakken mogelijk maken doen we graag en staat bij ons centraal. Omdat we zien dat het werkt. Hiermee bouwen we voort op wat Nederland Kantelt heeft gedaan en geleerd.”

Bekijk hier het programma van het SDG symposium, waarbinnen de visie en de kenmerkende aanpak van SDG Lokaal meteen al in praktijk wordt gebracht. Er volgen direct bruikbare inzichten en adviezen uit die samen met deelnemers ter plekke toepasbaar worden gemaakt. Vandaar het thema ‘Nu duurzaam doorpakken met de kracht van lokaal’. Dit is het moment.

Om echt samen duurzaam door te kunnen pakken en lokale teams maximaal te kunnen ondersteunen werkt SDG Lokaal samen met onder andere SDG Nederland, Ministerie van de Toekomst, The Turn Club, MAEX, Bureau Burgerberaad, Stichting 0.0, Giant Leapers, SDG Traineeship van The Rock Group en SDG Houses, Koploperprogramma, de Groene Pluim en Business School Nederland. Al deze partijen en meer zullen een duidelijke rol hebben binnen het programma tijdens het SDG symposium en zullen mee worden geweven in de ondersteuning die SDG Lokaal zal bieden.