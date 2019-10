Nederland is een van de ‘duurzaamste landen’ ter wereld op basis van bedrijfsprestaties volgens Morningstar

Europa als regio, en dan in het bijzonder de landen in Noord-Europa, scoren het beste op duurzaamheid, zo blijkt uit de nieuwste editie van de Morningstar Sustainability Atlas. Volgens de data per eind augustus 2019 komt Finland opnieuw als beste uit de bus met een score van 60,29, gevolgd door Denemarken met 58,85 en Nederland met 58,24.

Ook andere Europese landen, zoals Noorwegen, Zweden, Duitsland en Frankrijk hebben hoge scores. Dat beeld kwam ook naar voren in eerdere edities van de Atlas.

Bedrijven die goed scoren

Finland dankt zijn hoge score aan bedrijven zoals Nokia dat leidend is in duurzaamheid onder technologie hardware bedrijven, en Kone dat ook hoog scoort. Oliebedrijf Neste behoort volgens onderzoeker Sustainalytics tot de beste in zijn sector op het gebied van sociale en bestuurlijke zaken.

Denemarken heeft bijvoorbeeld farmaciebedrijf Novo Nordisk dat een hoge score heeft, ondanks de aanwezigheid van een flink aantal controverses, en ook windmolenbouwer Vestas is een outperformer op ESG-gebied. Nederland eindigt hoog dankzij bedrijven als ASML dat toonaangevend is in de semiconductor industrie en duurzaam handelen. In de bancaire sector is ING een van de beste.

De methodologie

De Morningstar Sustainability Atlas onderzoekt de duurzaamheidsprofielen van 46 land-specifieke indexen op basis van scores op bedrijfsniveau over Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur), ofwel de 3 duurzaamheidsfactoren ESG. Deze landenindices vertegenwoordigen zowel volwassen als opkomende markten.

Opkomende landen die goed scoren

Duurzaamheid is niet alleen een onderwerp is voor rijke landen, want sommige opkomende landen doen niet onder voor het Europese niveau. Dat geldt bijvoorbeeld voor Colombia, dat het hoogst scorende niet-Europese land is. En niet voor het eerst, want dit is al meerdere edities van de Atlas achter lekaar het geval. Het is te danken aan bedrijven als Bancolombia en Cementos Argos.

De best scorende markt in Azië is Taiwan met dank aan halfgeleiderproducent Taiwan Semiconductor Manufacturing die wereldwijd ESG-leider is in zijn branche.

Ontwikkelde landen die slecht scoren

Uiteraard zijn er ook ontwikkelde landen die mager presteren op duurzaamheid. Dat zijn met name de Verenigde Staten. De magere score op met name Governance wordt veroorzaakt door Facebook, Alphabet en Johnson & Johnson.

Onderaan bungelt een groep landen uit Azië en het Midden-Oosten, waaronder China en Rusland. Opvallend zijn ook Israel en Singapore achterblijvers.

Bekijk hier de kaart met de Sustainability Scores voor de 46 landen:

De E, S en G Scores

Kijken we naar de afzonderlijke scores op Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur), dan resulteert dat in de volgende drie kaartjes:

Environmental Scores

Social Scores

Governance Scores

Op het gebied van Governance scoort Nederland het hoogst. Voor China is magere governance juist de grootste veroorzaker van de lage totaalscore. Alibaba, JD.com en Tencent blijven op dit valk achter bij hun internationale concurrenten. Verder scoren ook Japan en Zuid-Korea mager vanwege bedrijven als SoftBank Group, Toyota en Samsung.

Invloed van controverses

Goede scores op de drie afzonderlijke factoren E, S en G kunnen vervolgens deels teniet worden gedaan als bedrijven in een land zijn verwikkeld in controverses. Dat is bijvoorbeld in Zwitserland het geval. Daar kennen Novartis en Nestlé controverses die de ESG-score omlaag halen.

Een andere ontwikkelde markt met controverses is het Verenigd Koninkrijk, waar HSBC, Royal Dutch Shell en GlaxoSmithKline kwesties kennen. In Duitsland zorgen Volkswagen en Deutsche Bank voor issues.

Ook Brazilië heeft het lastig met controverses bij bedrijven als Vale en Petroleo Brasileiro. In Rusland gaat het om Gazprom en enkele mijnbouwbedrijven.

Bekijk hier de Controversy Scores per land: