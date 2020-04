Nedcargo roept overheid en politiek op klimaatambities Nederland ook na Corona Crisis te behouden

In het pre Corona tijdperk heeft Nedcargo veel duurzaamheidprojecten opgestart en zijn die volop in uitwerking. Nedcargo houdt vast aan haar ingeslagen weg. Duurzaamheid en klimaat ambities en investeringen in Nederland mogen niet uitgesteld of verschoven worden aldus de directie van Nedcargo.

Nedcargo rekent erop dat de overheid zijn ambities en beloftes waar blijft maken. In september kwam Minister Hoekstra met een plan om 50 miljard euro in een structuur fonds te stoppen. Vanuit dit fonds zouden duurzaamheid en klimaat projecten gefinancierd kunnen worden. Euro commissaris Timmermans kwam met een nog ambitieuzer plan om heel Europa klimaat neutraal te maken. Met investeringen van meer 1000 miljard Euro.

Directeur eigenaar van Nedcargo Diederik Antvelink: “Wij hebbend dit toegejuicht. Wij hebben daar samen met onze klanten ook programma’s voor opgestart. Ik vrees is dat door de corona crisis deze gelden niet uitgegeven gaan worden aan dit soort projecten, maar gebruikt gaan worden om de consumptie in stand te houden. Het is zeer ongewenst als de stimuleringen maatregelen zorgen voor vertraging van duurzaamheid projecten.”

“De eerste signalen van populistische partijen zijn al hoorbaar. Totaal onverantwoordelijk“. Aldus Diederik Antvelink

Zelf heeft Nedcargo een aantal grote duurzame projecten in uitvoering om CO2 en lokale emissie terug te dringen en gaat daar gewoon mee door. Ondanks wellicht economische tegenspoed na de corona crisis.

In Nederland alleen komen dit jaar nog 3 elektrische binnenvaartschepen in de vaart. Die worden op dit moment gebouwd in China en in Werkendam.

In Soesterberg en Haaften moeten de Distributie centra van Nedcargo klimaat neutraal opereren per 2022. Nedcargo hoopt de bouw dit jaar nog te beginnen. Voor 2021 staat elektrisch rijden met de eerste vrachtauto’s nog op de rol. Antvelink: ‘Dit zijn grote investeringen van totaal boven de 50 miljoen euro. Wij rekenen in deze projecten op stimulering van de overheid. ‘

Mede eigenaar van Nedcargo Roderick de la Houssaye is zelfs nog stelliger en beschouwt de klimaat en duurzaamheid ambities als essentieel voor Nederland om mee te blijven tellen in Europa; ‘Als deze stimulering maatregelen uitgesteld gaan worden of helemaal op de lange termijn komen, dan komen we nooit meer uit het economische dal veroorzaakt door de corona crisis. Dan zullen alleen de zuidelijke Europese landen profiteren van de miljarden euro’s die nu vrijgemaakt worden in Europa. Deze zullen gebruikt worden voor consumptie stimulering en overheidsschuld reductie. Weg gegooid geld!’

Diederik Antvelink: ‘Alle programma’s draaien we gezamenlijk met onze klanten. Onze klanten produceren consumenten producten. Daar blijven de duurzaamheid ambities hoog. Maar bij een economische crisis kan de consument weleens zijn zinnen zetten op andere zaken. Wij moeten ervoor waken dat duurzaamheid niet van de tafel verdwijnt. Ik roep dan ook op om duurzaamheid hoog op de agenda te houden.’

De la Houssaye voegt toe: ‘Voor de stimuleringsmaatregelen qua consumptie en schulden verlichting komt Nederland niet in aanmerking voor Europees geld. Maar als we veel geld laten alloceren voor duurzaamheid projecten, dan kan Nederland extra profiteren van de nieuwe geld stromen. Het is politiek wellicht niet het populairst, maar voor de lange termijn van Nederland essentieel.’

Over Nedcargo

Nedcargo werd 20 jaar geleden opgericht door Diederik Antvelink (1969) en Roderick de la Houssaye (1969). Nedcargo beheert voor voedingsmiddelen producenten de voorraden in Nederland en België. Dagelijks distribueert Nedcargo circa 5 miljoen kilo voedingsmiddelen. Op 5 strategische locaties in Nederland en België beheert Nedcargo 100 miljoen kilo aan levensmiddelen En distribueert bijna 1 miljard kilo per jaar. Hiermee zorgt Nedcargo voor circa 20% van alle houdbare levensmiddelen in de supermarkten.

De corona crisis raakt Nedcargo hard. Een derde van het volume komt vanuit leveringen voor de horeca, foodservice, out of home en duty free . Deze liggen nu volledig stil. Nedcargo heeft zich gewapend tegen financiële dip door middel van extra kredieten van de Rabobank en de Belgium Bank. Natuurlijk samen met in Nederland de NOW regeling en de België de overmachten regeling. Hierdoor kan Nedcargo de leveringen van alle levensmiddelen blijven garanderen zolang de corona maatregelen duren.

De la Houssaye: ‘de eerste 3 weken van de corona crisis hebben we vooral aan de knoppen gezeten om al onze medewerkers veilig te kunnen laten werken en de goederen te kunnen leveren.’

Nu er wat normalisatie ontstaat kijken we weer naar de toekomst. En hebben ondertussen alle projecten weer opgepakt. Onze enig angst is dat het op de achtergrond raakt. Dat zou eeuwig zonde zijn! Vandaar dat we de politiek en de overheid oproepen zich nu al uit te spreken dat de klimaat en duurzaamheid ambities gehandhaafd blijven en dat de budgetten op peil blijven.’