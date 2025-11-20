Hoe kunnen organisaties de dubbele materialiteitsanalyse aanpakken en gebruiken als middel om waarde te creëren? Het herziene Stappenplan van de NBA helpt in zes stappen om materiële onderwerpen (op basis van de ESRS) in kaart te brengen en deze strategisch in te bedden.

Zowel de impact van organisaties op mens en milieu als de invloed van duurzaamheidsontwikkelingen op de organisatie zelf. Met concrete voorbeelden uit actuele jaarverslagen biedt deze publicatie houvast voor organisaties die voor het eerst een materialiteitsanalyse uitvoeren. Dit kunnen CSRD-plichtige organisaties zijn, maar ook voor grote onderne­mingen die niet langer CSRD-plichtig zijn, organisaties in midden- en kleinbedrijf (mkb) of publieke instellingen.

NBA-brochure over de dubbele materialiteitsanalyse herzien

Organisaties hebben op allerlei manieren invloed op hun externe omgeving, en die omgeving heeft ook invloed op de organisatie zelf. Door inzicht te krijgen in de manier waarop deze interactie plaatsvindt, kunnen zij beter hun strategische doelen bepalen, hun negatieve impact op mens en milieu verminderen en positieve impact vergroten, en de financiële risico’s en kansen als gevolg van duurzaamheidsontwikkelingen beter beheersen.

Dit stappenplan geeft, op basis van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), invulling aan de materialiteitsanalyse voor organisaties die voor het eerst een materialiteitsanalyse opstellen. Het helpt organisaties om materiële onderwerpen in kaart te brengen en biedt handvatten voor de dubbele materialiteitsanalyse (DMA).

“Door duurzaamheid op strategisch niveau te verankeren, voorkomt de organisatie dat de CSRD-rapportage slechts een administratieve verplichting wordt. In plaats daarvan is het een middel om duurzame waarde te creëren, innovatie te stimuleren en toekomstbestendigheid te realiseren.”

In dit herziene stappenplan zijn de inzichten van de EFRAG implementation guidance – materiality assessment meege­nomen. Ook bevat het een aantal voorbeelden van de manier waarop CSRD-plichtige organisaties over boekjaar 2024 hebben gerapporteerd. Deze voorbeelden zijn opgenomen ter illustratie en inspiratie.

Dit stappenplan ondersteunt organisaties die gaan rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties en daarom willen weten welke onderwerpen relevant zijn om over te rapporteren. Dit kunnen organisaties zijn die rapporta­geplichtig zijn op grond van CSRD, of organisaties die vrijwillig op basis van ESRS willen rapporteren. Daarmee is het tevens geschikt voor grote onderne­mingen die niet langer CSRD-plichtig zijn door Omnibus maar wel willen rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties, ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) of publieke instellingen.. Dit stappenplan is ook behulpzaam voor ondernemingen die rapporteren op basis van ESRS VSME, de vrijwillige stan­daarden voor niet-beursgenoteerde mkb-ondernemingen.

