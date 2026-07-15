De NBA is op dinsdag 14 juli een consultatie gestart van de verwerking van wijzigingen in de Nadere voorschriften handelwijze accountant bij niet-naleving wet- en regelgeving door eigen organisatie of cliënt (NV NOCLAR). De voorgestelde aanpassingen vloeien voort uit de door de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) gepubliceerde International Ethics Standards for Sustainability Assurance (IESSA).

De NBA heeft onderzocht hoe de IESSA verwerkt kan worden in de Nederlandse regelgeving. Uit die analyse blijkt dat een groot deel van de nieuwe internationale bepalingen al voldoende wordt gedekt door het principles based karakter van de bestaande Nederlandse beroepsreglementering. De consultatie richt zich daarom op een aanpassing van NV NOCLAR.

Met de voorgestelde wijziging wordt de reikwijdte van de NOCLAR-bepalingen uitgebreid naar duurzaamheidsverslaggeving. Daarmee wordt verduidelijkt hoe accountants behoren te handelen wanneer zij in het kader van duurzaamheidsinformatie kennisnemen van een mogelijke niet-naleving van wet- en regelgeving. De NBA beoogt hiermee aan te sluiten bij internationale ontwikkelingen én bij de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de rol van de accountant bij duurzaamheidsverslaggeving.

De implementatiedatum voor de bepalingen rondom de waardeketen in de IESSA is 1 juli 2028. Deze bepalingen moeten mogelijk verwerkt worden in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). Door de latere implementatiedatum consulteren we een mogelijke wijziging in de ViO op een later moment.

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