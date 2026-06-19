Ondanks dat het nog niet bekend is wat de inhoud moet zijn van een digitaal productpaspoort (DPP) is het nu wel duidelijk hoe zo’n paspoort technisch moet worden ingericht. De eerste Europese normen voor het DPP die zijn gepubliceerd beschrijven de basis voor productidentificatie, datadragers, gegevensuitwisseling, opslag, API’s en interoperabiliteit.

Michiel van Yperen, sustainability manager van GS1 Nederland: “Dat betekent dat bedrijven de GTIN (EAN) en de QR Code powered by GS1 kunnen gebruiken als bouwstenen voor een DPP omdat die aansluiten op het Europese toegestane technische kader.”

Houvast voor bedrijven

Het DPP is onderdeel van de Europese Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). De eerste toepassingen worden verwacht in de sectoren textiel, meubels, bouw, elektrische producten en batterijen. Het DPP moet productinformatie door de hele keten vindbaar, betrouwbaar en uitwisselbaar houden. Denk aan informatie over samenstelling, herkomst, reparatie, hergebruik en verwerking.

De eerste Europese normen voor het digitaal productpaspoort geven organisaties houvast. Niet over wélke productgegevens per sector verplicht worden, maar over de afspraken die nodig zijn om die informatie bruikbaar te krijgen en te houden. Bedrijven die GS1 gebruiken, zoals producenten en retailers, kunnen hun bestaande datainfrastructuur dus inzetten voor een DPP.

De normen als technische bouwstenen voor een DPP

De zes gepubliceerde normen vormen samen de technische bouwstenen van het DPP voor onder meer identificatie, datadragers, gegevensuitwisseling, opslag en interoperabiliteit. GS1 standaarden sluiten goed aan op deze normen omdat ze de vereiste functies invullen. Het gaat dan om de wereldwijd unieke identificatie van producten, locaties en partijen en datadragers zoals QR-codes met GS1 Digital links die de onderlinge uitwisselbaarheid van data tussen systemen waarborgen. Dit is de kern van wat GS1 al 50 jaar lang doet: het mogelijk maken van één wereldtaal voor het vastleggen en delen van productdata.

Hoe kunnen bedrijven aan de slag?

Van Yperen: “Op zich zijn de normen vrijwillig, maar omdat er vanuit de ESPR naar verwezen wordt, hebben ze een verplichtend karakter gekregen. De basisvereisten gaan over interoperabiliteit. Dit betekent dat verschillende systemen, organisaties en databronnen informatie op dezelfde manier kunnen uitwisselen en begrijpen. Het afwijken van deze normen zet je buitenspel omdat linken met systemen met ketenpartners anders niet mogelijk is.”

GS1 standaarden zijn volgens de normen direct bruikbaar als bouwstenen waarmee producenten, retailers en solution providers invulling kunnen geven aan de DPP-eisen van de EU.