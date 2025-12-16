Tijdens de ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is Bianca de Jong-Muhren met een grote meerderheid gekozen tot voorzitter. Zij volgt Kris Douma op, die aan het einde van zijn zittingstermijn is gekomen.

Tijdens de ledenvergadering, eerder dit jaar in juni, werd Bianca gekozen als extra bestuurslid. Zo heeft zij zich een half jaar kunnen inwerken in het bestuurswerk van de beroepsorganisatie.

In een korte speech, voorafgaand aan de benoeming, gaf zij aan zich te willen richten op het zoveel mogelijk verbinden van verschillende groepen accountants. Ook duurzaamheid, regelverbetering en de belangen van de mkb-accountant hebben haar aandacht. Bianca de Jong-Muhren gaf ook aan zich te willen inspannen om ervoor te zorgen dat het aandeel vrouwen in het beroep blijft stijgen. Dat ligt nu rond de 25%.

Bianca de Jong-Muhren zei: “Ik zie een toekomst voor me waarin we weer samen trots zijn op het beroep van accountant. Accountancy bestaat niet uit regels, maar uit mensen. Mensen die elke dag hun uiterste best doen om hun klanten zo goed mogelijk te helpen, en vertrouwen toe te voegen aan het maatschappelijk verkeer. Mensen maken het beroep, niet de regels.”

In de vergadering werd Kris Douma uitgebreid bedankt voor zijn belangrijke bijdragen in de afgelopen vier jaar.

Foto: Kris Douma draagt de voorzittershamer over aan Bianca de Jong-Muhren.