Natuur & Milieu verwelkomt de Industrial Accelerator Act (IAA) als een noodzakelijke stap om de Europese industrie te verduurzamen. Nu geopolitieke spanningen en energie-onzekerheid opnieuw heel voelbaar zijn, is het cruciaal dat Europa inzet op schone productie, minder afhankelijkheid van fossiele grondstoffen en een sterke eigen industrie. ‘We zijn blij met dit initiatief van de Commissie’, zegt Natuur & Milieu. ‘Maar de huidige voorstellen missen nog de kracht om de verduurzaming van de industrie echt te versnellen.’

Zet verduurzaming centraal

Voor Nederland, met zijn grote staal-, chemie- en raffinageclusters, is versnelling hard nodig. Bijna een kwart van de Nederlandse uitstoot komt uit de energie-intensieve industrie en die daalt nog veel te langzaam. Volgens Natuur & Milieu moet de IAA verduurzaming daarom veel centraler stellen.

‘Het is teleurstellend dat de verduurzamingsdoelen gaandeweg de ontwikkeling van de act zo zijn afgezwakt. Hierdoor mist de wet de kracht om de Europese industrie echt vooruit te helpen en toekomstbestendig te maken’, aldus Michèlle Prins, programmaleider Industrie bij Natuur & Milieu.

‘Made green in Europe’

Belangrijk onderdeel van de IAA zijn de ‘Made in EU-plannen’. Natuur & Milieu begrijpt deze wens om de Europese industrie te versterken, maar benadrukt dat duurzaamheid daarbij centraal moet staan. ‘Het moet vooral ‘made green in Europe’ zijn, want alleen met schone productie heeft de Europese industrie nog toekomst’, zegt Prins.

Eisen voor duurzame industriële materialen

Het wetvoorstel zorgt ervoor dat er in publieke aanbestedingen een minimale eis voor duurzaam materiaal zoals duurzaam cement en staal is opgenomen. Prins: ‘De percentages hiervoor zijn echter veel te laag. Hierdoor wint toch vaak de goedkoopste, fossiele optie en worden bedrijven die willen investeren in schone technologie en producten benadeeld.’ Om de vraag naar schone producten echt te laten groeien, ook buiten publieke aanbestedingen, is aanvullend beleid nodig. Denk aan afnameverplichtingen voor groene producten’, stelt Natuur & Milieu.

Circulariteit onderbelicht

Daarnaast ziet Natuur & Milieu dat circulariteit nog te weinig aandacht krijgt. Recycling, hergebruik en minder grondstoffengebruik zijn minstens zo belangrijk als schoner produceren. Circulaire ketens zorgen er bij uitstek voor dat Europa minder afhankelijk wordt van andere landen.