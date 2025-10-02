Vandaag, op de dag dat de Tweede Kamer debatteert over de COP en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV), lanceren dertien natuur- en milieuorganisaties het manifest “Natuur en klimaat zijn geen bijzaak, maar noodzaak”. Uit de KEV blijkt dat Nederland de klimaatdoelen met het huidige beleid bij lange na niet haalt. Daarom roepen de dertien organisaties de politiek op om nú koers te zetten naar een toekomstbestendig Nederland. Het manifest bevat tien direct uitvoerbare maatregelen. Van natuurherstel en industriële verduurzaming tot een duurzaam voedselsysteem, energiebesparing en het beschermen van democratische vrijheden.

“Deze maatregelen bieden een realistisch en concreet pad naar een land waarin natuur en klimaat de basis vormen voor welvaart en gezondheid”, aldus Ewout van Galen directeur van Stichting De Noordzee namens de organisaties.

Stilstand is achteruitgang

Zolang de politiek noodzakelijke keuzes blijft uitstellen, verzwakt de natuur, stijgen de kosten en slinkt het perspectief voor toekomstige generaties. De organisaties benadrukken dat de baten van natuurherstel, verduurzaming en energiebesparing vele malen groter zijn dan de kosten.

De oproep van de organisaties:

Herstel, verbind en bescherm onze natuur met een ambitieus Natuurherstelplan. Verduurzaam de industrie en leg vast dat Nederland uiterlijk in 2040 klimaatneutraal is. Laat grote vervuilers betalen en stop fossiele subsidies. Bouw aan een duurzaam voedselsysteem dat boeren en vissers een groene toekomst biedt. Verminder stikstof met 50% in 2030 en herstel kwetsbare natuur. Zorg voor schoon en voldoende water voor mens en ecosysteem. Investeer in energiebesparing – de snelste en goedkoopste CO₂-reductie. Ontwikkel natuurvriendelijke, groene energie. Halveer de ecologische voetafdruk van Nederland. Bescherm democratische vrijheden en de ruimte voor maatschappelijke organisaties.

Oproep in verkiezingstijd

Met de verkiezingen voor de deur roepen de organisaties partijen, kandidaten en kiezers op om natuur en klimaat tot een kernonderwerp van deze campagne te maken. De keuzes die in deze periode worden besproken en na de formatie worden vastgelegd, bepalen of Nederland een leefbare en rechtvaardige toekomst veiligstelt, of die uit handen geeft.

Initiatiefnemers

Greenpeace Nederland, IUCN NL, IVN Natuureducatie, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuur & Milieu, De Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Wereld Natuur Fonds (WWF-NL).