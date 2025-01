Meer dan 400 studenten van mbo’s, hbo’s en universiteiten uit het hele land werken aan een vraagstuk van bol en Het Goed tijdens de Nationale Hackathon Circulaire Economie van 3 tot en met 7 februari. De uitdaging voor deze vijfde editie: ‘Hoe stimuleren retailers jongeren om te kiezen voor circulaire consumptiegoederen in plaats van nieuwkoop?’

“We willen dat Gen Z duurzame keuzes aantrekkelijk gaat vinden” – Charlotte Halbe, Sustainability lead bij bol.

“Bij Het Goed werken we actief samen met retailpartners om producthergebruik te stimuleren en de levensduur van producten te verlengen. Samen maken we circulaire impact mogelijk.” – Martijn Bijmolt, Directeur Retail & Operatie bij Het Goed

In de Nationale Hackathon Circulaire Economie werken studenten in teams aan een vraagstuk uit de praktijk die de transitie naar de circulaire economie in de weg staat. Gedurende de Hackathon-week werken de studenten hun ideeën uit, ondersteund door workshops over bijvoorbeeld consumentengedrag, reparatie, marketing en design thinking. Het doel van de Hackathon is om bewustwording onder jongeren te vergroten en hen te laten zien welke rol zij kunnen spelen in de transitie naar een circulaire economie.

Vraagstuk

Deze vijfde editie staat het vraagstuk centraal hoe retailers jongeren kunnen stimuleren om vaker te kiezen voor circulaire consumentengoederen in plaats van nieuwkoop. Bol en Het Goed onderzoeken hoe we circulaire alternatieven aantrekkelijk kunnen maken voor jongere generaties en wat hen motiveert om hiervoor te kiezen. Onderzoek toont dat influencers en prijs een grote rol spelen, maar wat zijn de diepere motivaties en belemmeringen? Wat zorgt ervoor dat jongeren sneller kiezen voor duurzamere opties als tweedehands, gerepareerd of huur? Een grote uitdaging waar studenten zich in kunnen vastbijten.

Uitgelezen kans

Voor bol en Het Goed biedt de Hackathon een uitgelezen kans om met de jongere generatie in gesprek te gaan. Charlotte Halbe, Sustainability lead bij bol, licht toe: “Jongeren zijn onze toekomstige consumenten. Het is cruciaal om te begrijpen wat hen drijft en welke barrières zij nu zien bij duurzame keuzes. Als wij willen dat jongere consumenten voor circulaire opties kiezen, moeten we hen daarin meenemen.” Uit onderzoek blijkt dat jongere generaties wel steeds vaker willen kiezen voor duurzame alternatieven, maar ook praktische bezwaren ervaren, zoals prijs, een voorkeur voor nieuwere modellen, of twijfels over kwaliteit.

Met de uitkomsten van de hackathon willen bol en Het Goed retailers aansporen om meer circulaire keuzes aan te bieden. Halbe licht toe: “We willen dat consumenten refurbished net zo aantrekkelijk vinden als nieuw. Dit helpt niet alleen om grondstoffen te besparen, maar maakt duurzaamheid ook toegankelijker voor een breder publiek.” Martijn Bijmolt, Director Impact bij Het Goed voegt hieraan toe: “De droomuitkomst is dat studenten met concrete voorbeelden of cases komen die ook andere retailers inspireren om stappen te zetten richting levensduurverlenging van hun producten.”

Grand Finale

De Hackathon-week wordt afgesloten met de Grand Finale op 7 februari in de Johan Cruijff ArenA. De beste ideeën uit de week worden onder energieke begeleiding van Marte Schuurmans gepitcht voor een expertjury, die dit jaar bestaat uit: Martijn Bijmolt (Het Goed), Bart Verhulst (bol), Derk Remmelink (Category & Trade Company), Mirella Soyer (Hogeschool Rotterdam), Kylan Cassee (Coolblue), Freddy Pelders (PreZero) en Huib Pasman (Johan Cruijff ArenA). De winnaars winnen een tegoedbon van Het Goed én presenteren hun idee tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie op 20 maart aan een groter publiek.

Over de Hackathon

De Nationale Hackathon Circulaire Economie is onderdeel van het nationaal talentprogramma Leadership for the Circular Transition en wordt georganiseerd door onderwijsinstellingen samen met Het Groene Brein, met steun van het Ministerie van IenW. In deze unieke landelijke samenwerking werken studenten en docenten (mbo, hbo en wo) samen aan het vormgeven van een duurzamere wereld. Studenten doen kennis, vaardigheden en ervaring op terwijl ze werken aan een echt vraagstuk. Daarnaast komen docenten en onderwijsprofessionals met elkaar in contact komen en van elkaar leren.