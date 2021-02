Nabasco®Sign hoogwaardig en zeer milieuvriendelijk biobased circulair verkeersbord

POL Heteren, een ervaren onderneming gespecialiseerd in alles omtrent verkeer en veiligheid, heeft met NPSP Nabasco®sign ontwikkeld: een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig verkeersbord. Elk jaar worden er in de markt honderden-duizenden borden vervangen, daarom kan een duurzaam alternatief grote impact hebben. In plaats van het conventionele aluminium bestaat het Nabasco®sign verkeersbord voor het grootste gedeelte uit restmaterialen. Dat is belangrijk want wereldwijd stijgt namelijk het gebruik van energie en grondstoffen voor producten in de bouw. Fossiele energiebronnen en conventionele grondstoffen zijn eindig, steeds moeilijker te winnen en veroorzaken milieuproblemen o.a. CO2 uitstoot. Met het op de markt brengen van Nabasco®sign hebben Pol Heteren en NPSP hier een antwoord op.

Het biocomposiet: Nabasco

De verkeersborden worden gemaakt van het biocomposiet Nabasco®. De productie van Nabasco 8010 is te vergelijken met het maken van een brood. Riet, kalk en hars worden gekneed tot een soort deeg. Kalk (Calciumcarbonaat) is restmateriaal van het wateronthardingsproces van drinkwaterbedrijven, riet is een restmateriaal uit natuurgebieden in Nederland en biohars wordt op basis van restmaterialen van de biobrandstofindustrie geproduceerd in Frankrijk. Het deeg rijpt enige tijd en wordt onder hoge druk en temperatuur geperst. Zo transformeert het materiaal van bol deeg tot een sterk, vormvast en hoogwaardig product met een lange levensduur.

Door het gebruik van biobased restmaterialen heeft het biocomposiet een zeer lage CO2 voetafdruk. Als de restmaterialen op de traditionele manier wordt behandeld worden broeikasgassen door rotting en verwerking in het milieu gebracht waarbij de nuttige materialen zoals vezels afgebroken wordt. In de nieuwe keten worden de natuurlijke vezels gebruikt in een product, hierdoor worden de broeikasgassen ook in het product vastgelegd een CO2-sink. Aan het eind van de levensduur kan het materiaal worden vermalen en weer als basisgrondstof in hetzelfde proces worden ingezet, een essentiële stap naar de circulaire economie.

Het assortiment

Er zijn op het moment 10 verschillende verkeersbordformaten beschikbaar die qua afmeting geschikt zijn voor de bebouwde kom en andere openbare plekken waar verkeersborden nodig zijn. In de toekomst zal het assortiment uitgebreid worden met borden die ook buiten de bebouwde kom gebruikt kunnen worden.