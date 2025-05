De Utrechtse gemeenteraad heeft zojuist besloten om fossiele reclames zoals vliegreizen te verbieden via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het besluit komt 2 weken na een uitspraak van de rechtbank die alle seinen op groen zette voor een lokaal verbod op fossiele reclame.

“Nu Den Haag een verbod heeft opgenomen in de lokale verordening, staat Utrecht niets in de weg om hetzelfde te doen,” aldus Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren Utrecht) die de motie indiende. Utrecht had in december 2021 beleid aangenomen om fossiele reclame uit de stad te weren op het moment dat contracten met reclame-exploitanten vernieuwd werden. Dat was al een mooie stap, maar had ook als gevolg dat fossiele reclame in de praktijk pas in 2038 uit de stad zou verdwijnen – namelijk op het moment dat het langstlopende contract afloopt. Met een wijziging in de APV verdwijnt alle fossiele reclame al per 1 januari 2026 uit de Utrechtse openbare ruimte.

Rémi ter Haar, juridisch medewerker bij de campagnegroep Reclame Fossielvrij, is blij dat Utrecht haar beleid nu aanscherpt. “Het is niet meer uit te leggen dat er nog overal reclames hangen die klimaatontwrichting verergeren. Ondertussen laten wetenschappers keer op keer de noodzaak zien van een verbod op fossiele reclame. Ook de rechtbank heeft bevestigd dat er juridisch geen belemmeringen zijn. Ter bescherming van de publieke belangen, zoals gezondheid en klimaat, mag een gemeente fossiele reclame verbieden. Welke gemeenten volgen het voorbeeld van Den Haag en Utrecht?”