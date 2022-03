ZAP Concepts, het bedrijf dat marktleider is op het gebied van slimme stroomplannen voor de evenementenbranche, heeft de afgelopen twee jaar niet stilgezeten. Het bedrijf werd geraakt door de pandemie, maar greep dit moment aan om te innoveren. ZAP Concepts ontwikkelde MyZAP; de eerste online tool waarmee bedrijven wereldwijd nu zelf, in maximaal 72 uur, een eigen stroomplan op maat kunnen maken. Zo kunnen festivals, een concerttour of andere evenementen het stroomverbruik zo efficiënt mogelijk maken en op grote schaal besparen op kosten en én CO2-uitstoot.

MyZAP is de eerste tool die het verzamelen van stroomgegevens van leveranciers makkelijk en toegankelijk maakt. De software is extreem gebruiksvriendelijk en excelleert in eenvoud. Ook zonder technische kennis is het makkelijk om een stroomplan te maken. Dit zorgt ervoor dat stroomkosten worden geminimaliseerd en CO2-uitstoot tot wel 80% wordt gereduceerd. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven waar generatoren kunnen worden vervangen door groene batterijen.

ZAP Concepts is bekend van onder andere ADE Green, het ‘Smart Power Plan’ en is het brein achter de verduurzaming van het stroomverbruik van onder andere DGTL, Milkshake, Defqon, Solar Weekend en Amsterdam Open Air. Daarnaast werkt het team nauw samen met het team van Coldplay voor het ontwikkelen en implementeren van het energieplan voor de klimaatneutrale worldtour van de band.

Ook Glastonbury, The Ocean Race en BBC behoren tot de internationale klantenkring van het bedrijf. Paul Schurink, oprichter van ZAP Concepts en MyZAP: “De door COVID gedwongen rustperiode hebben we nuttig gebruikt door onze kennis en ervaring op het gebied van tijdelijke stroomvoorziening, innovatie en efficiëntie in een simpel te gebruiken online tool te kunnen omzetten. Hiermee is de meer dan jarenlange ervaring van ons internationale team van ZAP Concepts direct beschikbaar voor iedere gebruiker van MyZAP.”

Hoe werkt het?

Stap 1: Stroom Inventarisatie

Alle leveranciers die gebruik maken van het stroomnetwerk van een evenement vullen via een link gemakkelijk hun stroom wensen in, via MyZAP.

Stap 2: Onderzoek huidige situatie en verbeterpunten

Onderzoek naar het huidige gebruik van de bestaande elektriciteitsinfrastructuur en het bepalen van efficiëntere ‘energiezones’.

Stap 3: Calculator Analyse van energiebehoefte

Stap 4: MyZAP Smart Power Plan

Binnen 72 uur is het custom Smart Power Plan klaar. Hierin staan aanbevelingen over het gebruik van de meest duurzame energiemix welke een onderdeel kan vormen van de duurzaamheidsstrategie van een evenement.

ZAP staat voor Zero Air Pollution en heeft als missie om de evenementenwereld zo duurzaam mogelijk te maken. ZAP Concepts biedt, naast MyZAP, ook aanvullende adviesdiensten, waaronder energiemonitoring-diensten en on-site ondersteuning tijdens evenementen.