My State of Sustainability gelanceerd voor verduurzaming podia en musea

Voor alle podia en musea die nu echt een eerste stap willen zetten richting een duurzame bedrijfsvoering is er nu www.mystateofsustainability.nl. Tijdens de jaarlijkse State of Sustainability afgelopen donderdag in de Hermitage in Amsterdam presenteerden de Boekmanstichting en Bureau 8080 de resultaten van het onderzoek: ‘Duurzaamheid in de culturele sector. Steppingstones voor toekomstig duurzaamheidsbeleid.’ Meer dan 250 culturele instellingen reageerden op de enquête. De onderzoeksresultaten zijn te lezen in een publicatie.

De sector voelt sterk de noodzaak te verduurzamen. Meer kennis, meer samenwerking en meer gegevens zijn nodig om de benodigde snelheid te maken. Bureau 8080 lanceerde in antwoord op de resultaten de tool My State of Sustainability, een concrete eerste opstap om in tien minuten inzicht te krijgen in de route naar een duurzamere bedrijfsvoering. De Boekmanstichting initieert en entameert dit najaar een breed gesprek met de sector en de overheid.

Naast de tool en de publicatie spraken Cathelijne Broers (directeur Hermitage en de Nieuwe Kerk Amsterdam) over wat je als instelling direct zelf daadkrachtig kan doen en hoe je in een samenwerkingsverband (de Plantage) kennis kan delen. Marco Rouw (Wilminktheater en muziekgebouw Enschede) sprak over de resultaten van het concrete verduurzamingstraject in Enschede.

We denken hiermee weer een stap gemaakt te hebben naar een duurzamere culture sector. We spreken u graag over de mogelijkheden om duurzaamheid bij uw instelling structureel vorm te geven!