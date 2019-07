MVO Risico checker maakt duurzaam aanbesteden nu nog eenvoudiger

Overheidsinkopers brengen de MVO-risico’s van hun aanbestedingen nu nog eenvoudiger in kaart. Dit doordat de MVO Risico Checker van MVO Nederland nu ook gekoppeld is aan de productcodes waarmee overheidsinkopers werken: de CPV-codes.

De MVO Risico Checker geeft een snelle online risicoanalyse voor internationaal zakendoen. Door deze in te vullen zetten inkopers een belangrijke eerste stap op weg naar een duurzamere vorm van aanbesteden. Het toont de risico’s van een bepaald product op het gebied van duurzaamheid, arbeidsomstandigheden en mensenrechten. De inkoper checkt zo eenvoudig de impact van inkoopactiviteiten.

Overheidsinkopers spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de keten. Dat begint met het inzichtelijk krijgen van de mogelijke risico’s van bepaalde producten, zodat ze deze met leveranciers kunnen bespreken. Milan Bijl, adviseur Maatschappelijk Verantwoord Inkopen bij PIANOo, het expertisecentrum voor aanbesteden, zegt: “De CPV-codes maken de zoekfunctie van de MVO Risico Checker beter waardoor je sneller en gedetailleerder ziet wat de risico’s in een bepaalde keten zijn.”

Check de MVO-risico’s van je product

De nieuwe functie maakt dat katoen heel eenvoudig te vergelijken is met jute. Ook zie je heel snel of er in een bepaald product palmolie is verwerkt. En kom je er snel achter wat de MVO-risico’s zijn van een avocado of koffie. “Hiermee willen we stimuleren dat overheden beter op de hoogte zijn en nadenken over de risico’s van hun aanbestedingen. We hopen ook dat ze tot actie overgaan om samen met leveranciers de keten te verduurzamen”, legt Bijl uit.

In de wereld van koffie kijken inkopers bijvoorbeeld naar een nieuwe manier van inkopen. “Als inkoper speel je een belangrijke rol in het verbeteren van de omstandigheden in de keten”, zegt ook Meine van der Graaf van MVO Nederland. “Zeker als overheidsinkoper, want daar gaat het vaak om grote volumes. Dan is het belangrijk dat je zelf op de hoogte bent van de feiten, zodat je niet meer alleen op een Fair Trade- of UTZ Rainforest-certificaat hoeft af te gaan. Want zelfs met zo’n certificaat dek je niet alle risico’s af.”

Sociale en Milieurisico’s

“Overheidsinkopers zijn al behoorlijk goed op weg als het gaat om het aanbesteden van duurzame en circulaire producten”, zegt Bijl. “Maar bij sociale zaken als arbeidsomstandigheden en mensenrechten is er nog volop ruimte voor verbetering.” Ook de koffie-industrie kent grote risico’s op dit vlak, denk aan een leefbaar loon voor de boeren en plukkers. “Maar ook bodemdegradatie en biodiversiteitsverlies zijn belangrijke risico’s”, zegt Van der Graaf.

Maak impact

Leveranciers en aanbesteders sluiten steeds vaker contracten voor lange termijn af. Dit omdat er steeds meer gevraagd wordt op het gebied van duurzaamheid en daar is inzet voor nodig. “Maak gebruik van die kans door als partners samen de keten te verduurzamen”, zegt Bijl. “Iedere speler, hoe klein ook, heeft impact.” En die impact begint bij stap één, die nu dus nog eenvoudiger is gemaakt: het checken van de risico’s in de MVO Risico Checker.

De MVO Risico Checker is te vinden op www.mvorisicochecker.nl.