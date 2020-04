MVO Nederland: “Overheid moet ambiteuzere kaders stellen voor internationaal MVO”

Training voor leidinggevenden bij duurzame #arbeidsparticipatie. Mentorwijs geeft handvatten voor ‘nieuwe medewerker’ divosa.nl/nieuws/verhale… #MVO #kansen #talentwerktvoorrivierenland pic.twitter.com/Ljeef0DhTk

Ook vandaag rijden mijn collega's van Copiatek weer door Nederland om laptops af te leveren en afgeschreven ICT op te halen. #mvo #leergeld #duurzaam #onderwijs #hergebruik #ict #circulair #laptops #sociaalondernemen lnkd.in/gX9y44m

#duurzaam #MVO #Crisis #stem kijken en stemmen als je dit idee goed vindt kraakdecrisis.nl/deelnemers/1…

📈 PLAYING FOR SUCCESS ONLINE! 📈 🔙 Vorige lesweek stond de '𝐇𝐢𝐠𝐡𝐞𝐬𝐭 𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞’ centraal. 6 spellen voor en na de pauze! Centraal stond het kennismaken, overleggen & samenwerken! 📸 Kijk mee hoe er les wordt gegeven! 💪⚫🔴 #samensterk #mvo #e4a #rotterdam #educatie pic.twitter.com/ZkILH1yEUS

Dekker Groep feliciteert @merijntinga met het behalen van prachtig resultaat: statiegeld op plastic flesjes! Hiermee voorkomen we enorm veel zwerfafval in de natuur en stijgt de waardering voor grondstoffen. Ga zo door! #duurzaam #mvo twitter.com/merijntinga/st…

Hier een paar handige links voor werkgevers die meer tools en info nodig hebben voor ze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt verwelkomen in hun organisatie: meevoormij.nl/werkgevers/ meegeldersepoort.nl/expertdie… #doemee #samensterk #participatie #banenafspraak #mvo #MEE #Gelderland pic.twitter.com/UGTCTc1isq

im so Tired of Bae Complaining about her Job 😩. My Reaponse: Get a New One 🤷🏽‍♀️ #MVO

Via ons partnership met #pasfoundation willen we de Belgische kunst steunen want naast duurzaamheid hechten wij, net als Pasfoundation, ook veel belang aan menselijkheid en schoonheid Lees het artikel met Claudia Callens #bouwenbegintbijmensen #MVO durabrik.ambsdr.io/fyyXrwRWE8

De dag na Koningsdag, voor velen een reden om extra water te drinken... Hoe treffend is kijktip 4. De prachtige Penelope Cruz leent haar stem aan water. bit.ly/2zDvgQX #ZinnigeZaken #MVO #CSR #Goal15 #SDGs #GlobalGoals

#durftevragen zoek voor een Goed doel een keet. Klein bedrag beschikbaar. Maar liever om niet. #bouw #tweedehands #MVO

Mooie longread @decorrespondent Over een toekomst waarin we niet oneindig consumeren ‘Er moet een nieuw evenwicht komen’, waarbij je van ver haalt wat alleen van ver kan komen, en zelf maakt wat je zelf kunt maken.’ decorrespondent.nl/11098/deze… #duurzaamheid #mvo #economie

In heel Nederland haalt Copiatek bij landelijke partners laptops en computers op om lokale doelen te steunen in corona tijd. Hier in de Gemeente Doetinchem #samenwerkenloont #mvo #ict #sociaalondernemen #duurzaam #samensterk lnkd.in/gSmburW

i STILL Aint Got My Stimulus Check 🧐🤨 #MVO

Megan the Stallion is THAT Bit*h 💁🏽‍♀️ ..Thatz Wat Imma Call her Wen i Get Mad AnyWay 🤷🏽‍♀️ #MVO

(Mission Completed ) Commandible job by #MVO #SMC as they taking care of injured #Horse & has been shifted to Tengpora Cattle Pond. MVO has been advised to ensure proper medical treatment in consultation with AH,Dept. By#SMC OFFICAILS @Junaid_Mattu @SMC_Srinagar pic.twitter.com/0yE7qN9g7r

(Mission Completed ) Commandible job by #MVO #SMC as they taking care of injured #Horse & has been shifted to Tengpora Cattle Pond. MVO has been advised to ensure proper medical treatment in consultation with AH,Dept. By #SMC OFFICAILS @MayorofS @srinagaradmin pic.twitter.com/x13moZcWX2

(Mission Completed ) Commandible job by #MVO #SMC as they taking care of injured #Horse & has been shifted to Tengpora Cattle Pond. MVO has been advised to ensure proper medical treatment in consultation with AH,Dept. By#SMC OFFICAILS @Junaid_Mattu @SMC_Srinagar @rifatabdullahh pic.twitter.com/TiZcpKEQUm