MVO Nederland en de Universiteit Utrecht doen een onderzoek naar circulair en inclusief ondernemen. Doel is om in kaart te brengen waar bedrijven die circulair en/of inclusief ondernemen tegenaanlopen, waar kansen liggen en welke dilemma’s zij tegenkomen. Onderdeel van het onderzoek is een enquête die door elk bedrijf is in te vullen. Met de resultaten krijgen we inzicht in de kenmerken van bedrijven die op een van beide vlakken of juist op allebei succesvol zijn. Ook bieden ze handvatten aan bedrijven die ook circulair en inclusief willen ondernemen.

In het onderzoek vragen we ondernemers naar de keuzes die ze maken om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Steken ze alle energie bijvoorbeeld in een sterke circulaire productie, dan kan het zijn dat een inclusief personeelsbeleid op zich laat wachten. En dat is zonde, want het kan elkaar juist ook versterken. Maar hoe doen bedrijven dit? En wat is de impact ervan? De belangrijkste resultaten van het onderzoek delen we in het najaar via onze kanalen.

Vul ook de enquête in

Wil je het onderzoek zelf invullen? Graag! Het kost je ongeveer 20 minuten en is geheel vertrouwelijk. Klik op de knop hieronder om naar de enquête te gaan. De enquête kan gedurende de hele zomer van 2020 worden ingevuld. In het najaar volgt dan een verdiepend onderzoek en een Community of Practice (CoP), waarin bedrijven samen verder werken aan dit onderwerp. Lees meer over het project en hoe jouw organisatie hieraan kan deelnemen.

Dit project wordt ondersteund door de Goldschmeding Foundation.