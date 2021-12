MVO Nederland beoordeelt regeerakkoord op de 7 thema’s van de nieuwe economie

Partner



MVO Nederland heeft het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie beoordeeld op de zeven thema’s van de nieuwe economie: nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante ketens, inclusief ondernemen, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie. Met de analyse geeft MVO Nederland ondernemers en ondernemende mensen inzicht in hoezeer het regeerakkoord op de hand van hun belangen is.

MVO Nederland kijkt vooral of de plannen bijdragen aan het kantelpunt in 2025, als twintig procent van de economie om moet gaan in de nieuwe economie. “We zijn in de kern positief over de kansen die het akkoord biedt voor duurzame ondernemers. 2022 wordt echter wel een spannend jaar, zeker als je je bedenkt dat de decade of action al twee jaar op weg is”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.