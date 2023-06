Vandaag legt MSC Euribia, het nieuwste en duurzaamste vlaggenschip van MSC Cruises, aan bij de Passenger Terminal in Amsterdam. Het schip wordt door vloeibaar aardgas (LNG) aangedreven en vaart momenteel ’s werelds eerste klimaatneutrale cruise. MSC Euribia is gebouwd met behulp van de nieuwste technologische innovaties op het gebied van emissiereductie, afvalbeheer en energiebesparing. Het schip legt voor één dag aan in Amsterdam op weg van Saint-Nazaire in Frankrijk – waar het gebouwd is – naar de doopceremonie op 8 juni in Kopenhagen. Dit 22ste schip in de vloot van MSC Cruises laat daarmee zien dat net zero cruise-vaarten vandaag de dag onder bepaalde omstandigheden mogelijk zijn.

MSC Euribia legt aan in Amsterdam omdat de duurzaamheidsambities van MSC Cruises nauw aansluiten bij die van Port of Amsterdam als het gaat om emissiereductie en energiebesparing in de maritieme sector. Zo kan MSC Euribia gebruikmaken van walstroom. Port of Amsterdam ontwikkelt de techniek hiervoor momenteel en verwacht dat zij in 2025 gereed zal zijn.

Met de ingebruikname van dit ultramoderne schip en het bezoek aan Amsterdam wil de Cruise-divisie van MSC Group laten zien dat de sector duurzaamheidsverbeteringen moet blijven realiseren in samenwerking met alle belanghebbenden. Als belangrijke speler in de cruise-industrie heeft de Cruise-divisie van MSC Group zichzelf ambitieuze doelen opgelegd. Het bedrijf wil dat haar activiteiten uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. De uitstootintensiteit van het bedrijf is vergeleken met 2008 al met 33,5% gedaald. MSC Group zal naar verwachting al eerder dan 2030 – de streefdatum van IMO – een vermindering van 40% bereiken.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman van de Cruise-divisie van MSC Group: “Met deze baanbrekende klimaatneutrale reis van ons nieuwste vlaggenschip, MSC Euribia, zetten wij opnieuw een belangrijke stap richting decarbonisatie en laten wij bovenal onze grote betrokkenheid zien.”

MSC Cruises heeft 400 ton bio-LNG aangeschaft als brandstof voor deze baanbrekende broeikasvrije reis. Hiermee demonstreert het bedrijf zijn inzet voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen en de energietransitie. MSC Cruises is de eerste cruisemaatschappij die bio-LNG gebruikt voor diepzeecruises en realiseert hierdoor een aanzienlijke vermindering van de emissies gedurende de levenscyclus.

Meneer Vago vervolgt: “We kunnen het echter niet alleen. Alternatieve brandstoffen zijn voor onze sector en andere bedrijfstakken cruciaal om koolstofneutraliteit te bereiken. Daarom moeten we samenwerken om biobrandstoffen op grotere schaal beschikbaar te maken. Onze inkoop van bio-LNG geeft een duidelijk signaal aan de markt, namelijk dat er vraag naar schonere brandstoffen is vanuit de cruisemaatschappijen en de bredere maritieme sector. Om de beschikbaarheid van deze broodnodige nieuwe energiebronnen mogelijk te maken, is samenwerking nodig tussen overheden, producenten en eindgebruikers.”

De klimaatneutrale reis van MSC Euribia maakt gebruik van bio-LNG via een massabalanssysteem. Dit is de milieuvriendelijkste methode om hernieuwbaar biogas te gebruiken. De volledige toeleveringsketen voldoet aan de Richtlijn voor Hernieuwbare Energie van de Europese Unie (RED II). Bovendien is iedere batch bio-LNG gecertificeerd door International Sustainability & Carbon Certification.

Michele Francioni, SVP van MSC Cruises: “De eerste reis van MSC Euribia is een ongelooflijke prestatie en is het resultaat van jaren van toewijding en vastberadenheid. Het toont aan dat we met gebruik van reeds bestaande scheepvaarttechnologie in staat zijn klimaatneutraal te varen. Dit is nog maar het begin. We zijn volledig aan deze overgang gecommitteerd en doen er alles aan om hem te versnellen. Dat is alleen mogelijk met alternatieve brandstoffen zoals bio-LNG, e-LNG, groene waterstof of groene methanol, die op grote schaal beschikbaar moeten komen om onze visie voor klimaatneutrale cruise-vaarten volledig te realiseren.”

MSC Cruises werkt voor deze reis zonder broeikasgasemissies samen met het Scandinavische energiebedrijf Gasum, een toonaangevende producent van biogas en verwerker van biologisch afbreekbaar afval.

De snelheid en vaarroute van de eerste reis van MSC Euribia zijn specifiek gepland om de configuratie en belasting van de motoren te optimaliseren en het brandstofverbruik te minimaliseren. Het schip heeft energie- efficiëntiespecialisten van zowel MSC Cruises als de scheepsbouwer Chantiers de L’Atlantique aan boord. Zij monitoren en optimaliseren ieder detail van de reis en werken hierop samen met de kapitein van het schip, Stefano Battinelli, en de hoofdingenieur van MSC Euribia, Pasquale Mastellone.

De energie-efficiëntie-experts van MSC Cruises in Londen monitoren en optimaliseren bovendien continu alle systemen aan boord. Hiermee wordt het energieverbruik geminimaliseerd, kunnen in real-time kansen worden geïdentificeerd om energie-efficiënter te varen, maar wordt tegelijkertijd het comfort van alle gasten aan boord geborgd. Hier worden diverse maatregelen voor ingezet, van de configuratie van de motoren en de snelheid van individuele airconditioningventilatoren in gasthutten tot optimalisatie van de route en snelheid. Hiermee wordt energie bespaard en het brandstofverbruik verminderd.

De nieuwe schepen van MSC Cruises zijn flexibel wat betreft brandstof en kunnen verschillende soorten (reeds beschikbare en toekomstige) hernieuwbare brandstoffen verbranden. Het gebruik van fossiele LNG leidt al tot een vermindering van de broeikasgasemissies tot wel 20% in vergelijking met conventionele scheepsbrandstoffen en elimineert vrijwel alle zwaveloxide- en deeltjesemissies, terwijl het ook de uitstoot van stikstofoxiden met 85% terugdringt.