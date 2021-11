MOYU finalist in Nederland voor de FedEx Small Business Grant-competitie in Europa

FedEx Express, dochteronderneming van FedEx Corp. en ’s werelds grootste expresvervoerbedrijf, maakt vandaag de 15 finalisten van de Small Business Grant Competitie in Europa bekend. De competitie voor midden- en kleinbedrijf, met in totaal bijna €250.000 aan prijzengeld, biedt ondernemers de mogelijkheid om te groeien en hun ambities waar te maken. In Nederland hadden 74 bedrijven zich aangemeld voor de competitie, waaruit MOYU is geselecteerd als Nederlandse finalist. Moyu maakt notitieboeken en andere fijne schrijfartikelen gemaakt van duurzaam steenpapier. Steenpapier is gemiddeld zo’n 500 keer te herschrijven en gaat maanden tot jaren mee. Moyu’s missie is dan ook een wereld waarin single use papier en papierverspilling verleden tijd zijn.

Alle Europese finalisten zijn gekozen op basis van hun innovatieve karakter en hun passie om hun kleine onderneming te laten groeien. De jury van de Small Business Grant bestaat dit jaar uit: Helena Jansson, SVP Finance International van FedEx Express, Karen Reddington, Regional President van FedEx Express Europe en Maija Palmer, innovatie redacteur bij Sifted.

“De Small Business Grant-wedstrijd staat helemaal in het teken van kleine ondernemingen die grootse dingen verwezenlijken. De inzendingen van dit jaar vormden hierop geen uitzondering, want we kregen tal van prachtige ideeën binnen. Een verdiende winnaar kiezen uit alle finalisten wordt de komende weken dan ook geen eenvoudige opdracht voor de jury”, zegt jurylid Helena Jansson.