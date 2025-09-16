MOSO® Bamboo, een wereldwijde specialist in hoogwaardige bamboe-oplossingen, presenteert zijn vernieuwde merkbelofte. Met de positionering ‘Building the future with bamboo’ zet het bedrijf de volgende stap in de ontwikkeling van bamboe als volwaardig materiaal voor toekomstbestendig bouwen.

Al meer dan 28 jaar ontwikkelt MOSO® Bamboo duurzame alternatieven voor traditionele materialen zoals tropisch hardhout, composieten en PVC. De toepassingsmogelijkheden zijn zeer divers en lopen uiteen van binnen- tot buitentoepassingen, van woonruimtes tot drukbezochte openbare locaties. Inmiddels biedt MOSO® Bamboo hoogwaardige producten in de volgende productsegmenten aan:

– Flooring

– Decking

– Cladding

– Panels

– Industrial

De producten zijn zowel krachtig als verfijnd en combineren natuurlijke schoonheid met technische superioriteit: ze maken bamboe functioneel mooi en mooi functioneel. Ze dragen aantoonbaar bij aan duurzame bouwprojecten.

Een nieuw gezicht voor een groeiende rol

In 28 jaar is MOSO® Bamboo uitgegroeid van een ondernemende productspecialist tot een toonaangevende autoriteit op het gebied van bamboe-bouwproducten. Onze missie is dienovereenkomstig meegegroeid: van ‘Mastering Bamboo’ naar ‘Building the Future with Bamboo’. Bamboe is niet langer slechts een alternatief – het is de logische basis voor een mooie, hoogwaardige en duurzame gebouwde omgeving. Die positie vraagt om een merkidentiteit die onze leidersrol weerspiegelt in toon, vorm en beeldtaal.

Vandaag staat MOSO® Bamboo niet alleen voor innovatie en kwaliteit, maar ook voor richting. Wij bouwen aan een toekomst waarin bamboe vanzelfsprekend is.

Samenwerking is de sleutel tot duurzame verandering

Met de slogan ‘Building the future with bamboo’ formuleert MOSO® Bamboo het doel om hoogwaardige bamboe-oplossingen voor de bouwsector algemeen beschikbaar en toepasbaar te maken. Niet alleen als materiaal, maar als onderdeel van een bredere transitie naar circulaire, biogebaseerde oplossingen.

Norman Willemsen, CEO van MOSO® Bamboo: “Wij inspireren mensen door continu hoogwaardige bamboe-oplossingen voor de bouwsector te ontwikkelen. Als betrouwbare partner bieden wij een portfolio van innovatieve, duurzame producten.”

Bamboe is een van de snelst hernieuwbare grondstoffen op aarde en kan tot wel één meter per dag groeien. Deze uitzonderlijke groeisnelheid, gecombineerd met een hoge koolstofopslagcapaciteit en een lange levensduur, maakt bamboe tot de logische opvolger van conventionele bouwmaterialen.

Meer dan alleen een bouwmateriaal

Engineering:

De kracht van MOSO® Bamboo ligt in de geavanceerde bamboetechniek. Dankzij jarenlange expertise en innovatie transformeert het bedrijf snelgroeiende bamboe tot vormvaste, veerkrachtige, duurzame en hoogwaardige producten. Van strip tot eindproduct: elk detail is zorgvuldig ontworpen om topprestaties, visuele verfijning, technische betrouwbaarheid en duurzame integriteit te garanderen.

Projectondersteuning:

MOSO® Bamboo ondersteunt alle betrokkenen, van architecten en installateurs tot industriële partners, door het bieden van uitgebreide hulpmiddelen zoals technische datasheets, LCA’s, EPD’s, BIM-gegevens en installatiehandleidingen. Dit maakt het mogelijk om bamboe-oplossingen in elke fase volledig te integreren – van ontwerp tot installatie.

Expertise:

Het bedrijf speelt ook een actieve rol bij het opstellen van normen en het delen van kennis om het gebruik van biogebaseerde materialen structureel te verankeren. Alle producten voldoen aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen en worden geleverd met Europese garantie, certificeringen en service.

Innoveren voor de toekomst met outdoor bamboe

MOSO® Bamboo heeft altijd het voortouw genomen in bamboe-innovatie. Van het eerste idee tot de vijfde generatie is MOSO® Bamboo X-treme® meer dan alleen een product. Het is het resultaat van innovatie, prestaties en duurzaamheid. Dit is niet zomaar bamboe. Dit is ‘the real MOSO® Bamboo’.

Wereldwijde ambitie

MOSO® Bamboo is actief in meer dan 60 landen en werkt samen met internationale partners aan een breed scala aan bouwprojecten, van woongebouwen tot metrostations en van luchthavens tot stadsparken. De schaalbaarheid van het materiaal maakt het mogelijk om wereldwijd een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de gebouwde omgeving.