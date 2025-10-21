Bamboespecialist MOSO® Bamboo en distributeur Awood introduceren een innovatief terugnamesysteem voor hun duurzame MOSO® Bamboo X-treme Geveldelen en Vlonderplanken. Met deze stap zetten de bedrijven een belangrijke stap richting circulair bouwen: gebruikte onderdelen krijgen een tweede leven als “MOSO® Reclaimed”-product.

Vanaf begin september bieden MOSO® Bamboo en Awood standaard een terugnamegarantie aan voor Bamboo X-treme gevel- en vlonderproducten. Deze propositie is mogelijk dankzij de uitstekende producteigenschappen: massieve bamboeplanken, vervaardigd uit gecomprimeerde en thermisch gemodificeerde strips van snelgroeiende reuzenbamboe. Hierdoor beschikken Bamboo X-treme gevel- en vlonderproducten over de hoogste duurzaamheidsklasse (duurzaamheidsklasse 1 conform EN 350), een hoge dimensiestabiliteit en brandbestendigheid in combinatie met een remontabele installatietechniek.

Dankzij het gepatenteerde Thermo-Density proces, een combinatie van thermische modificatie en verdichting in de volledige doorsnede, behouden de planken hun uitstekende stabiliteit, hardheid en technische prestaties. Uit verschillende praktijktesten, uitgevoerd in samenwerking met Awood, blijkt dat de gebruikte producten na reiniging en een mechanische borstelbehandeling hun oorspronkelijke uitstraling terugkrijgen. De geborstelde onderdelen kunnen vervolgens als “MOSO® Reclaimed” opnieuw in de markt worden gezet.

De MOSO® Reclaimed Bamboo X-treme geveldelen en vlonderplanken zijn ook opgenomen in de Nationale Milieu Database (NMD). Met milieukosten van slechts €2,26 per m² over een levensduur van 50 jaar behoort MOSO® Bamboo X-treme tot de best presterende biobased gevelsystemen die brandklasse B-s1-d0 (volgens EN 13501-1) behalen, zonder toevoeging van chemische brandvertragers. Bovendien is de CO₂-opslag in het materiaal (29,9 kg CO2 /m²) maar liefst 60% hoger dan de totale uitstoot over de gehele levenscyclus (17,9 kg CO2 /m²). Dit resulteert in een sterk positieve klimaatbalans zolang het product in gebruik blijft, wat door het hergebruik verder wordt gefaciliteerd. Overigens wordt de snelle groei van het reuzenbamboe (kaprijp na 4- 5 jaar) niet meegenomen in de milieuscore. Qua montage is al nagedacht over hergebruik: Door installatie met clips, een kliksysteem of schroeven zijn de producten eenvoudig te demonteren en later weer opnieuw in te zetten.

Norman Willemsen, CEO van MOSO® Bamboo: “Met deze introductie zijn wij de eerste biobased gevelproducent met een structureel terugnamesysteem voor onze producten. We tonen hiermee niet alleen onze verantwoordelijkheid, maar ook onze toewijding aan een circulaire bouweconomie.