Mosa overtuigend winnaar van gouden ‘Cradle to Cradle Challenge Award’

Het is overduidelijk dat duurzaamheid bij Mosa de hoogste prioriteit heeft. De jury van de Cradle to Cradle Challenge Awards kende dan ook de eerste prijs toe aan de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf.

Daarnaast kozen twintig gerenommeerde architecten uit een groot aantal merken hun favoriete merk voor allerlei bouwmaterialen, uiteenlopend van sanitair, ramen en deuren tot buitenmaterialen zoals bakstenen. De architecten beoordeelden verschillende aspecten van de duurzaamheidsstrategieën van de deelnemende bedrijven, waaronder het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen, het minimaliseren van water- en energieverbruik en het beperken van schadelijke stoffen. Ook de werkwijze voor het beperken en terugbrengen van afval in het productieproces werd meegenomen in het oordeel. Tot slot keken ze naar de betrokkenheid bij de eigen werknemers en hun arbeidsomstandigheden, opleiding en steun van hun familie. Nadat alle criteria bij elkaar waren opgeteld, kwam Mosa als winnaar uit de bus.

De Cradle to Cradle Challenge Award werd op 9 november 2017 uitgereikt tijdens het feestelijke gala van de handelsbeurs ‘Celler Werktag’. Professor Michael Braungart, oprichter en wetenschappelijk CEO van EPEA Internationale Umweltforschung GmbH en mede-ontwikkelaar van de Cradle to Cradle designfilosofie, sprak lovende woorden. Hij prees de commitment van Mosa: “Als het op biologische en technische cycli aankomt, zijn de keramische tegels van Mosa de beste van allemaal. Het bedrijf is een perfect voorbeeld van hoe de Cradle to Cradle-filosofie moet worden toegepast.”

Dirk van Lier (Marketing Director) en Simon Platz (Market Manager) namen de Award namens Mosa in ontvangst.

De jury was met name onder de indruk van de manier waarop Mosa zich inzet voor het milieu, waardoor de duurzaamheid van de producten vooropstaat bij het bedrijf. Mosa behaalde als eerste fabrikant van keramische tegels het Cradle to Cradle® Silver-certificaat voor nagenoeg de gehele collectie. Door dit gezaghebbende keurmerk heeft Mosa een hoge positie in verschillende internationale databases. Daarnaast draagt het bij aan het verkrijgen van bouwkeurmerken zoals LEED, BREEAM, DGNB en HQE. Het bedrijf publiceert regelmatig een duurzaamheidsrapport waarin recente activiteiten en ontwikkelingen worden beschreven.

Dorien van der Weele, verantwoordelijk voor duurzaamheid bij Mosa, is trots dat Mosa de award heeft binnengesleept: “Voor ons is duurzaamheid een totaalconcept. Bij al onze activiteiten streven we ernaar onze producten zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Dit geldt om te beginnen voor de grondstoffen die we gebruiken en is ook doorgevoerd in onze productieprocessen. Het uiteindelijke doel is dat onze producten zo lang mogelijk meegaan. Tot slot denken we erover na hoe we onze producten aan het einde van hun levensduur kunnen recyclen. We willen een omgeving creëren waar het goed leven en werken is, dus ook betrokkenheid bij onze werknemers is van groot belang.”