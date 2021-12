Monniken van La Trappe ontvangen duurzame denim habijten van G-Star RAW

De monniken van bierbrouwerij de Koningshoeven en denimmerk G-Star RAW zijn een bijzondere samenwerking aangegaan. Omdat beide merken duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan, is een duurzame denim habijt ontworpen door G-Star voor de monniken van de brouwerij. Het habijt is volledig gemaakt van Cradle to Cradle Gold Certified® denim. Hierdoor past het perfect bij de filosofie van de monniken, het trappistenbier en die van G-Star.

Gedeelde waarden

De samenwerking tussen het denimmerk en de monniken van La Trappe wordt niet alleen gevoed door een gezamenlijke liefde voor vakmanschap, maar vooral ook door de verantwoordelijkheid die beide bedrijven voelen op het gebied van duurzaamheid. Zo is het hergebruik van water en grondstoffen belangrijk in het productieproces van het bier van de monniken. Deze circulaire aanpak past G-Star ook toe door bijvoorbeeld te werken met gerecyclede materialen, te ontwerpen voor hergebruik, en door zoveel mogelijk Cradle to Cradle Certified® stoffen te gebruiken.

Cradle to Cradle Certified® denim habijt

Voor het monnikenhabijt is een Cradle to Cradle Gold Certified® denim stof gebruikt. Deze stof bevat 100% biologisch katoen, is geverfd zonder gebruik van schadelijke chemicaliën en gewassen zonder een druppel water te verspillen.

Het Scapulier, het deel dat over de pij gedragen wordt, heeft van oorsprong de functie om de pij te beschermen bij de handenarbeid. Ze is uitgevoerd in een diepblauwe Kir Denim O. De pij is uitgevoerd in een ongeverfde ecru kleurige denim. Dit wordt bijeengehouden door een leren riem die een monnikenleven lang mee gaat.

Broeder Isaac, Prior van O.L.V. van Koningshoeven en directeur van La Trappe Trappist: “Te hip misschien? Ach, zo voelt het niet. Ik vind het hip en cool, of hoe je dat noemen wilt, dat G-Star een bijdrage levert aan duurzaamheid. Een thema dat ook wij hoog in het vaandel hebben. Ik vind dat wij als monnikengemeenschap niet geloofwaardig zijn als wij zeven keer per dag bidden, God prijzen om zijn schepping en dan ondertussen doorgaan met de boel vervuilen. Ik maak me grote zorgen over het milieu, daarom sta ik open voor vernieuwing, in dit geval werkkleding van circulaire denim, geverfd zonder schadelijke chemicaliën, zonder een druppel water te verspillen.”

Gwenda van Vliet, CMO bij G-Star RAW: “Net als bij de monniken van La Trappe, zijn vakmanschap en duurzaamheid onderdeel van G-Star RAW. En daarnaast houden we van onverwachte en opvallende samenwerkingen, zeker als we daarmee een mooie boodschap kunnen uitdragen. Het duurzame denim habijt symboliseert dat precies.”