Het overgrote deel van de CO₂-uitstoot van supermarkten vindt buiten het zicht plaats, diep in de toeleveringsketen. Deze zogenaamde Scope 3-emissies worden zelden nauwkeurig gemeten, laat staan systematisch verminderd. Dat gaat nu veranderen. ImpactBuying, de Nederlandse specialist in toeleveringsketens, en Mondra, het in de VK gevestigde platform voor duurzaamheid in de toeleveringsketen, starten een strategisch partnerschap. Dit stelt retailers in staat om nauwkeurige, realtime inzichten te verkrijgen in de uitstoot van elk individueel product in hun schappen. Zij krijgen gedetailleerd inzicht in de volledige toeleveringsketen, van grondstof tot kassa, plus de tools om de uitstoot gericht omlaag te brengen.

Tot nu toe moesten retailers vertrouwen op grove schattingen en dure eenmalige onderzoeken. Met dit partnerschap kunnen emissies op een schaalbare manier worden gemeten, vergeleken en – cruciaal – verminderd. ,,Voorheen was de informatie algemeen, zoals ‘één pizza staat gelijk aan X kilo CO₂,’” zegt Leontien Hasselman-Plugge, CEO van ImpactBuying. ,,Nu leveren we precieze data per product, gebaseerd op de daadwerkelijke toeleveringsketens. Het maakt reductie meetbaar, betaalbaar en praktisch uitvoerbaar.”

Productfootprints uitgesplitst per ingrediënt

Jarenlang werd nauwkeurige footprinting op productniveau belemmerd door gefragmenteerde data en inconsistente definities. Leveranciers leveren data aan in verschillende formaten, vaak met andere methodologieën. ,,De missie van Mondra is om de voedings- en drankensector te helpen haar milieudoelstellingen te behalen, te voldoen aan regelgeving en veerkracht op de lange termijn op te bouwen,” zegt Will Hannan, Chief Commercial Officer bij Mondra. ,,Samen met ImpactBuying transformeren we de complexiteit van toeleveringsketens in bruikbare, gestandaardiseerde inzichten die meetbare impact genereren voor zowel retailers als leveranciers.”

Door de expertise van Mondra en ImpactBuying te combineren, kunnen retailers de uitstoot uitsplitsen per ingrediënt, productiestap en logistieke route. ,,Van retailers wordt verwacht dat zij hun uitstoot verminderen én dit kunnen bewijzen,” aldus Leontien Hasselman-Plugge. ,,Dat is alleen mogelijk met betrouwbare inzichten op zowel product- als leveranciersniveau. Dit partnerschap maakt dat mogelijk.

Europese harmonisatie via open standaarden

ImpactBuying, met meer dan 15 jaar ervaring in ketentransparantie, koppelt haar gedetailleerde product- en leveranciersdata aan Mondra’s auditklare methodologie voor CO₂-footprinting en geautomatiseerde LCA²-capaciteit. Alles gebaseerd op geverifieerde data en verwerkt volgens een uniforme en open standaard, aangedreven door Mondra’s Supply Chain Digital Twin en Sherpa AI Co-Pilot. Het resultaat: betrouwbare Product Carbon Footprints (PCF’s) voor elk artikel.

De methodologie van Mondra is gebaseerd op open standaarden en sluit aan bij belangrijke Europese harmonisatie-initiatieven zoals PACT, het Science Based Targets initiative (SBTi) en de nieuwe rapportageverplichtingen onder de CSRD.

Mondra is bovendien medeoprichter van de Global Sustainability Transition Alliance (GSTA), een pan-Europees netwerk van nationale consortia die werken aan gestandaardiseerde CO₂-berekeningsmethoden per productcategorie, zoals vlees, zuivel en eieren. ImpactBuying vertegenwoordigt de Nederlandse retail- en productiesector binnen deze alliantie.