Mobiliteitsapp Amaze Mobility van start

Amaze Mobility introduceert vandaag de Amaze Mobility app. Het mobiliteitsplatform maakt vervoer flexibel en zorgeloos door vervoersopties en -aanbieders in één overzichtelijke app aan te bieden. Het initiatief is ontstaan uit één van de MaaS-pilots (Mobility-as-a-Service) van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met het doel woon-werkverkeer te verduurzamen.

Door aanbieders samen te brengen in één app, laat Amaze Mobility reizigers de vervoersoptie kiezen die op dat moment het best bij ze past. De reiziger kan uit de verschillende opties kiezen, of voor een combinatie daarvan. Ook eigen vervoer of lopen kan onderdeel van de reis uitmaken. Bovendien wordt de gehele reis via de app afgerekend en is er geen aparte OV-chipkaart nodig. Dat maakt het declareren van reiskosten voor de zakelijke gebruiker makkelijker.

Vandaag introduceert Amaze Mobility de mobiliteitsapp voor heel Nederland. Op de app zijn vrijwel alle aanbieders van openbaar vervoer aangesloten. Ook zijn er verschillende andere vervoersdiensten terug te vinden en te boeken, zoals deelauto’s van Amber, deelfietsen van Urbee en taxi’s van TCA. Daarnaast zijn de dichtstbijzijnde OV-fietsen en deelscooters van Felyx en Check te vinden. Amaze Mobility werkt aan het toevoegen van zoveel mogelijk vervoersaanbieders.

MaaS-pilot Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Amaze Mobility is als initiatief in de MaaS-pilot van het ministerie IenW ontstaan, in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Het doel van de pilot is een mobiliteitsdienst die woon-werkverkeer verduurzaamt en solitair autogebruik terugdringt. Hoewel de pilot zich focust op de regio rondom de Amsterdamse Zuidas, is de Amaze Mobility app in heel Nederland te gebruiken.

Frank van Tussenbroek van Amaze Mobility over de nieuwe app: “Wij hebben Amaze ontwikkeld om reisopties van A naar B overzichtelijk te maken en je te laten kiezen voor het vervoersmiddel dat op dat moment het beste bij je past. Bijvoorbeeld een deelfiets wanneer de zon schijnt, of een elektrische deelscooter wanneer je duurzaam wilt reizen. Gemak staat voorop: alles overzichtelijk in één app, van het vinden van het dichtstbijzijnde vervoersmiddel en het boeken van je reis, tot het afrekenen en het overzicht van al je reizen. Onze ambitie is om van Amaze Mobility dé mobiliteitsapp van heel Nederland te maken.”