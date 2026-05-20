De ANVR lanceert de beweging ‘Samen Steeds Reisbewuster’. Met dit initiatief wil de brancheorganisatie reisorganisaties en reizigers vragen eerst even stil te staan bij het maken van bewustere reiskeuzes. Met meer aandacht voor klimaat, natuur, mens en de sociale en economische impact op bestemmingen. Tegelijkertijd met de start van de beweging wordt het online platform ‘Samen Steeds Reisbewuster’ gelanceerd.

Informatie, inspiratie en voorbeelden

Het platform (www.anvr.nl/samen) vormt een centraal onderdeel van de bredere beweging ‘Samen Steeds Reisbewuster’. Het biedt praktische informatie, inspiratie en voorbeelden voor zowel reizigers als reisorganisaties. Van reisbewuste keuzes over vervoer en accommodaties, tot aandacht voor lokale gemeenschappen, natuurbehoud en eerlijke economische voordelen voor bestemmingen. De komende tijd zal het initiatief ‘Samen Steeds Reisbewuster’ op verschillende manieren zichtbaar worden, onder meer in campagnes en advertenties van ANVR-reisorganisaties.

“Door te reizen ontmoeten we andere culturen en komen vrienden, families en ondernemers bij elkaar”, zegt ANVR-directeur Frank Radstake. Ook is het een belangrijke inkomstenbron voor bestemmingen en kan toerisme bijdragen aan werkgelegenheid en het behoud van natuur en cultureel erfgoed. “Maar we weten ook: reizen kan niet zonder sporen na te laten”, aldus Radstake. De reis zelf heeft effecten op het milieu, de keuzes die gemaakt worden op de reisbestemming, op de lokale gemeenschappen én op de economie. “Met ‘Samen Steeds Reisbewuster’ willen we laten zien hoe we de negatieve effecten kleiner kunnen maken en de positieve juist groter.”

Volgens de ANVR draait het initiatief om gezamenlijke verantwoordelijkheid. ‘Samen’ staat voor de rol die zowel ANVR, reisorganisaties als reizigers spelen bij keuzes over bestemmingen, vervoer, accommodaties en activiteiten. ‘Steeds’ verwijst naar de ambitie om stap voor stap vooruitgang te boeken. ‘Reisbewuster’ gaat over beter inzicht in de gevolgen van keuzes tijdens een reis, van klimaatimpact tot natuurbehoud en de sociale en economische invloed op lokale gemeenschappen.

Duurzaamheidsvisie ANVR

Het initiatief sluit aan bij de duurzaamheidsvisie van de ANVR, waarin de ambitie is vastgelegd dat de reisindustrie in 2050 een positieve impact heeft. Dit betekent dat reizen niet alleen economische waarde oplevert, maar ook bijdraagt aan natuurbehoud, sterke lokale gemeenschappen en niet aan opwarming van het klimaat.

“De roep om een duurzamere reisindustrie wordt terecht luider”, zegt Radstake. “En we weten ook dat we nog een lange weg te gaan hebben. Iedere stap die gezet wordt is dus van belang. Daarom zijn we de beweging ‘Samen Steeds Reisbewuster’ gestart. Het is een uitnodiging aan reisorganisaties en reizigers om ook stappen – groot én klein – samen te zetten.”