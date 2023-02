Duurzaam ondernemen wint sterk aan terrein in het Nederlandse mkb. Bijna twee derde (62%) van alle mkb ondernemers vindt duurzaam ondernemen en verduurzaming van hun bedrijf belangrijk. Maar liefst 77% van de ondernemers neemt ook daadwerkelijk actie en investeerde de afgelopen vijf jaar al in initiatieven om te verduurzamen of geeft aan hier op dit moment mee bezig te zijn. Het mkb neemt de maatregelen om te verduurzamen niet alleen omdat de bedrijven duurzaamheid belangrijk vinden maar vaak ook om de hoge energiekosten te verminderen. Slechts 11% van de bedrijven zegt duurzaamheid niet belangrijk te vinden. Dat blijkt uit onderzoek* in opdracht van a.s.r. onder meer dan 300 ondernemers naar duurzaamheid en de energietransitie in het mkb.

Geen woorden maar daden

Duurzaamheid speelt vooral bij grotere mkb-bedrijven met meer dan 50 medewerkers een steeds belangrijkere rol. Kleinere organisaties hebben meer moeite met verduurzamen, zij geven veelal aan dat de focus nu ligt op het behalen van goede resultaten voor hun onderneming. Het onderzoek laat zien dat ondernemers verduurzaming niet alleen belangrijk vinden, maar ook de daad bij het woord voegen. Bijna de helft van de ondernemers (45%) geeft aan nu bezig te zijn met initiatieven om de onderneming te verduurzamen, 32% heeft zelfs al initiatieven doorgevoerd. Ook hier geldt dat grotere mkb-bedrijven vaker met duurzaamheidsmaatregelen bezig zijn (58%) dan de kleinste mkb-bedrijven (40%).

Groene energie en elektrisch wagenpark bovenaan to-do-list

Investeren in groene energie is de meest populaire maatregel (45%) om de organisatie te verduurzamen. Daarop volgen het verduurzamen van het wagenpark met meer elektrische auto’s (31%), het logistieke proces efficiënter inrichten en de CO2-uitstoot verminderen (beide 26%). Michael Helmer, Adjunct-directeur Schade Zakelijk bij a.s.r.: “De inflatie van het afgelopen jaar heeft ondernemers extra doen nadenken over effectieve maatregelen die goed zijn voor hun portemonnee en het milieu. Dat gaat vaak over het verduurzamen en verminderen van energieverbruik door zonnepanelen, een warmtepomp of het gebruik van ledverlichting. Het is geweldig om te horen dat ondernemers hier zo mee bezig zijn, want ook met op het eerste oog kleine initiatieven kan het mkb een grote bijdrage leveren aan verduurzaming.”

Als het gaat om groene energie gebeurt er veel, zoals het installeren van zonnepanelen of een zonneboiler (54%), betere isolatie van het bedrijfspand (51%) en ‘van het gas af’(28%). De overstap naar groene energie wordt vooral gedreven door de wens om de hoge energiekosten te verminderen (63%), maar ook omdat ondernemers geven om het milieu (54%).

Grootste obstakels: hoge investeringen en snelle innovatie

Ondanks dat bedrijven verduurzaming belangrijk vinden, is maar liefst een derde van hen niet op de hoogte van de risico’s bij het verduurzamen. Slechts een kwart onderkent dat er reële risico’s zijn en 44% denkt dat de risico’s minimaal zijn. De grootste risico’s zijn volgens ondernemers hoge investeringen die zich maar langzaam terugverdienen (48%), dat er geen constante beschikking is over energie bij zonne-energie (37%) en dat materieel of gekozen oplossingen snel verouderen in een constant innoverende markt (25%).

Ondernemers zijn niet alleen onvoldoende op de hoogte van de risico’s die verduurzaming met zich mee kan brengen. Zo denkt maar 28% aan preventiemaatregelen. Michael Helmer licht toe: “We zien dat ondernemers die wel maatregelen nemen, dat bijvoorbeeld doen door een periodieke elektrakeuring, het inhuren van een gecertificeerd bedrijf bij de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen en onderhoud van blusmiddelen. Dat zouden we meer ondernemers adviseren.”

* Onderzoek uitgevoerd door Direct Research in opdracht van a.s.r. onder 306 MKB bedrijven. Respondenten zijn eigenaar van het bedrijf of beslissingsbevoegd op het gebied van duurzaam ondernemen.