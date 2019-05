MKB-ers steeds duurzamer: CO2-reductie prominent op de agenda

Nederlandse mkb’ers nemen steeds meer maatregelen die leiden tot een lagere CO 2 -uitstoot. Gebruik van groene stroom en verduurzaming van het wagenpark zijn de meest genomen CO 2 -reductiemaatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van SQ Consult, in opdracht van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

SQ Consult deed onderzoek onder bedrijven die gecertificeerd zijn op de CO 2 -Prestatieladder. Dit duurzaamheidsinstrument helpt bedrijven en organisaties om hun CO 2 -uitstoot ambitieus en structureel te reduceren, binnen de eigen bedrijfsvoering, in projecten en in de keten.

Als onderdeel van het certificeringstraject stellen organisaties CO 2 -reductiedoelstellingen op. Vervolgens worden de benodigde maatregelen getroffen om deze CO 2 -reductie ook daadwerkelijk te realiseren. Die maatregelen worden in een zogeheten Maatregellijst geregistreerd die elk jaar wordt aangepast. Hierdoor ontstaat een uitgebreid overzicht van getroffen maatregelen.

Steeds meer maatregelen

Inmiddels zijn ruim 3.000 Nederlandse organisaties gecertificeerd op de CO 2 -Prestatieladder, waarvan meer dan 80 procent mkb’er is. Zij namen in 2018 gezamenlijk 15.049 CO 2 -reducerende maatregelen, gemiddeld 17,1 maatregelen per organisatie. Daarnaast werden er nog eens 6.711 maatregelen in de steigers gezet, blijkt uit het rapport. Dit is een forse stijging ten opzichte van het jaar ervoor. In 2017 werden 11.414 CO 2 -reducerende maatregelen genomen en bleef het aantal geplande maatregelen steken op 4.749.

Een onderzoek van de Universiteit Utrecht wees eerder al uit dat organisaties die gecertificeerd zijn op de CO 2 -Prestatieladder hun CO 2 -uitstoot twee keer zo snel terugdringen dan het Nederlandse gemiddelde. De gemiddelde CO 2 -reductie in Nederland is 1,6 procent per jaar, terwijl organisaties met een certificaat op de ladder hun uitstoot met 3,2 procent per jaar reduceren.

Groene stroom en duurzame mobiliteit

Kantoren en personenmobiliteit zijn met afstand de meest populaire bedrijfsonderdelen voor het realiseren van CO 2 -reductie. Het gebruik van groene stroom in kantoren wordt bijvoorbeeld steeds populairder: bij 39 procent van de gecertificeerde organisaties draaien alle kantoren inmiddels op (in Nederland opgewekte) groene stroom. Toch is er op het gebied van kantoren nog genoeg werk te verzetten. Vanaf 2023 moeten kantoorgebouwen (groter dan 100 m2) minimaal Energielabel C hebben, maar momenteel kan slechts 20 procent van de organisaties hieraan voldoen.

Op het gebied van personenmobiliteit werden in 2018 ook veel (en diverse) maatregelen getroffen, van cursussen zuinig rijden tot het monitoren van brandstofgebruik. Inmiddels heeft 15 procent van de gecertificeerde organisaties hun wagenpark verduurzaamd met alternatieve brandstoffen en/of volledig elektrische auto’s.

Ook bij de uitvoering van projecten is CO 2 -reductie inmiddels een prominent agendapunt. In de afgelopen twee jaar nam het aantal CO 2 -reducerende maatregelen op het gebied van materieelgebruik en transport & logistiek bijvoorbeeld fors toe.

Gunningsvoordeel bij aanbestedingen

Een belangrijke reden voor organisaties om met de CO 2 -Prestatieladder aan de slag te gaan, is het voordeel dat ze ermee genieten bij verschillende aanbestedingen. Inmiddels zetten meer dan 100 opdrachtgevers de CO 2 -Prestatieladder in bij hun aanbestedingen, zoals Rijkswaterstaat, Prorail en diverse waterschappen, provincies en gemeenten. Bedrijven die gecertificeerd zijn op de CO 2 -Prestatieladder genieten bij deze aanbestedingen een fictief gunningsvoordeel van maximaal 10 procent en hebben dus een grotere kans om de aanbesteding te winnen.

Werk maken van CO 2 -reductie