De thema’s Hernieuwbaar, Hergebruikt en Herbruikbaar staan centraal in Circulus. MIX architectuur ontwierp het woongebouw met 63 appartementen en commerciële plint. Er wordt volop gebruikgemaakt van biobased, gerecyclede en de-/remontabele materialen. De duurzame aanpak gaat samen met een zorgvuldige inpassing in de stedelijke setting van de Utrechtse stadsontwikkeling Leidsche Rijn. De woningen gingen onlangs in verkoop.

MIX architectuur maakte het ontwerp van Circulus in opdracht van SamenThuis Vastgoedontwikkeling en Kwakkenbos. Het ontwerp van de buitenruimte is van landschapsarchitect MAAK space. Het team won hiermee de tender van Gemeente Utrecht voor een woongebouw met bijzonder hoge duurzaamheidsambities.

Bouwen met biobased, gerecyclede en herbruikbare materialen

Door een steigerloos, prefab bouwsysteem is het gebouw in hoge mate remontabel. De gevels worden gerealiseerd in houtskeletbouw met biobased isolatie. Ook de bovenste dakvloer wordt in hout gerealiseerd. De gevelafwerking bestaat aan de straatzijde uit energiezuinig geproduceerde minerale steenstrips. Aan de binnentuinzijde worden de geveldelen uitgevoerd in verduurzaamd, hergebruikt hout.

Sluitsteen in stadsbuurt Rijnsche Maan

Circulus komt op de laatste onbebouwde kavel in Rijnsche Maan. Deze buurt in Leidsche Rijn ligt aan de Vleutensebaan, onderdeel van de hoofdverkeersstructuur van de stad. Circulus is een van de appartementengebouwen die met hun krachtige koppen deze stadsas begeleiden. De gebouwen trappen af voor een mooie gradiënt tussen de stedelijke koppen en de kleinschalige lintbebouwing aan de zuidzijde van de bouwblokken. Ieder kopgebouw heeft een eigen expressie binnen het straatbeeld. Om bestaande hoogte-accenten in de skyline te versterken heeft Circulus een hoogtesprong in de gevel; het gebouw past naadloos in het geheel én voegt extra dynamiek toe.

Krachtig framework met verfijnde detaillering

De robuuste gevel van Circulus heeft een krachtig framework met uitkragende vloerbanden en penanten die de gevel diepte geven. De balkons en dakterrassen zijn integraal onderdeel van het bouwvolume. De gevel is ingevuld met een mozaïek van minerale steenstrips in verschillende patronen. Deze invulling voegt een verfijnde detaillering toe aan het robuuste framework.

Intieme houten binnenwereld met optimale groenbeleving

In de gevel is een hoofdrol weggelegd voor de royale poort naar de binnentuin op de halfverdiepte parkeergarage. Naast de poort komen een makkelijk bereikbare collectieve fietsenberging voor duurzame mobiliteit en een commerciële ruimte voor bijvoorbeeld daghoreca als ‘huiskamer van de buurt’. De houten gevelbekleding van het groene hart reikt via de poort naar de straat. De afgeronde hoeken versterken dit uitnodigende gebaar en begeleiden de bezoekers naar binnen.

Bewoners en buurt komen in de binnentuin volop in contact met elkaar. Kinderen spelen veilig buiten en leren de natuur beter kennen door de rijke variatie aan beplanting en de natuurlijke speelelementen. Een retentiedak met dikke substraatlaag en infiltratiekratten op het garagedak buffert hemelwater en borgt het groen.

Gevarieerd woonprogramma en slimme plattegronden

Circulus biedt grote diversiteit aan woningtypes voor uiteenlopende levensfases. Het aanbod bestaat uit 48 koopappartementen in de betaalbare categorie en 15 vrijesectorwoningen (6 stadswoningen en 9 royale appartementen).

De meeste woningen hebben een dubbele oriëntatie; aan de ene zijde grenst de woonruimte aan de stedelijke straat met balkon, aan de andere zijde aan de groene binnentuin met zitje op de brede houten galerij. Door de getrapte gebouwmassa ontstaat bij de bovenste drie woonlagen ruimte voor royale penthouses met privédaktuinen op de zon.

Start verkoop en bouw

De woningen gingen in juni in verkoop en zijn inmiddels allemaal onder optie. Aannemer Kwakkenbos start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 met de bouw om medio 2027 op te kunnen leveren. Behalve MIX architectuur en MAAK space zijn ook LBP Sight (adviseur bouwfysica en duurzaamheid), WSP (constructeur) en Ecofect (ecologisch adviesbureau) bij Circulus betrokken.