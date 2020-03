Minister Stientje Van Veldhoven lanceert Europees Plastics Pact

Van het plastic om je mueslireep tot je shampoofles: over vijf jaar is al het plastic dat we dagelijks gebruiken recyclebaar of te hergebruiken. Dat is een van de doelstellingen waar meer dan 80 ondertekenaars van het Europees Plastics Pact vandaag hun handtekening onder zetten in Brussel. Zodat we zorgen voor minder plastic afval, veel meer hergebruik en veel meer recycling. Het is voor het eerst dat zoveel verschillende partijen, van supermarkt en snoepfabrikant tot overheden, zich hier op Europese schaal gezamenlijk voor inzetten.

Van Veldhoven: “Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, moeten we naast schone energie ook naar schone grondstoffen kijken. Ik vind dat we elk klein beetje plastic in de toekomst opnieuw moeten kunnen gebruiken en zo uit onze oceanen en milieu houden. Zodat we de aarde schoner en gezonder achterlaten aan volgende generaties. Dat is geen gemakkelijke taak, maar door samen te werken met al deze partijen op Europese schaal kàn het wel. Ik ben trots dat we hier vandaag de eerste stappen voor zetten.”