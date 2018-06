Minister Kaag lanceert Responsible Mining Index

Minister Kaag lanceert op 4 juli de eerste ranglijst voor verantwoord ondernemen mijnbouwbedrijven: De Responsible Mining Index. De Index is een initiatief van de voormalig Nederlands Speciaal Gezant Natuurlijke Hulpbronnen, Jaime de Bourbon de Parme. Het betreft de Nederlandse lancering, in april werd de index reeds gelanceerd in Zwitserland.

Metalen en mineralen zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven. In onze mobiele telefoons, auto’s en huizen zitten o.a. koper, ijzer, kobalt en lithium. Materialen die worden gewonnen in mijnen over de hele wereld. Onze vraag naar deze grondstoffen zal alleen maar toenemen, met name ook door de omschakeling naar duurzame energie.

Mijnbouwbedrijven claimen bij het delven van deze grondstoffen verantwoord om te gaan met mens en milieu, maar is dat ook werkelijk zo? Het antwoord op die vraag is vanaf nu simpel te vinden in de Responsible Mining Index (RMI). Een objectieve index die mijnbouwbedrijven beoordeelt op zes belangrijke thema’s, zoals arbeidsomstandigheden, milieu, economische ontwikkeling en mensenrechten. De ranglijst maakt in een oogopslag duidelijk in hoeverre de bedrijven verantwoord ondernemen. Op basis van deze informatie kunnen belanghebbenden zoals vakbonden, investeerders, omwonenden en overheden de mijnbouwbedrijven op hun verantwoordelijkheid aanspreken.

De belangrijkste bevindingen van RMI 2018

Met arbeidsomstandigheden is het nog altijd slecht gesteld in de mijnbouwindustrie. Hierop scoren de mijnbouwbedrijven het laagst. De Index meldt onder meer 331 doden door bedrijfsongelukken in de verslagperiode 2015-2016. Daarnaast is het risico op mensenrechtenschendingen in de mijnbouwsector nog altijd onverminderd hoog. Slechts 30 procent van de bedrijven voert een actief beleid om mensenrechten te waarborgen.

Top 10 grootste mijnbouwbedrijven

De eerste editie van de RMI bevat dertig toonaangevende bedrijven die samen meer dan 800 mijnen exploiteren in ruim veertig landen. In de Index staan bedrijven als BHP Billiton, Rio Tinto, Glencore, Vale, Barrick Gold en Anglo American – allen behorend tot de Top 10 van grootste mijnbouwondernemingen.

Nederland neemt voortouw

De Responsible Mining Index is geïnitieerd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt mede gesteund door Zwitserland. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is lead donor en presenteert deIndexop 4 juli op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag .

Het belang van de RMI

Isabelle van Notten, medeoprichter Responsible Mining Index:

“We geloven niet in ‘naming and shaming’. We vinden het effectiever om bedrijven te laten zien hoe zij presteren. De invloed van de Index zien we al in de praktijk. Bedrijven vragen ons nu al wat zij moeten doen om hun scores voor de volgende Index te verbeteren. Eén van de ondernemingen werd na publicatie gebeld door beleggingsanalisten uit de VS met vragen over hun scores. Een duidelijk bewijs dat de Index werkt als aansporing.”

Hélène Piaget, CEO Responsible Mining Foundation :

“Met de Responsible Mining Index 2018 willen we een krachtig overzicht creëren dat de mijnbouw stimuleert om verantwoord te ondernemen en dat toegankelijk is voor iedereen. We verwachten dat de Index een constructieve dialoog bewerkstelligt tussen ondernemingen en stakeholders. Of het nou gaat om werknemers en omwonenden van mijnbouwbedrijven of grote institutionele beleggers.”

Over de Responsible Mining Index

De RMI meet hoe mijnbouwbedrijven presteren op zes verschillende thema’s: bijdrage aan de lokale economie, goed ondernemerschap, lifecycle management, het welzijn van omwonenden, werkomstandigheden en milieu. De Index is gebaseerd op verifieerbare informatie van de bedrijven zelf en wordt elke twee jaar geactualiseerd. De Index is zowel online als in gedrukte vorm verkrijgbaar in zeven talen: Engels, Chinees, Russisch, Spaans, Portugees, Frans en Bahasa Indonesia.

Over de Responsible Mining Foundation

De Responsible Mining Foundation (RMF) is een onafhankelijke stichting die ernaar streeft structurele verbetering aan te brengen in de mijnbouw in de mineralen- en metaalsector, door de prestatie van mijnbouwondernemingen transparant te beoordelen, toonaangevende praktijken te benadrukken en leerprocessen te ondersteunen.

Minister Kaag lanceert Index op 4 juli 2018

De Nederlandse lancering van de RMI is op 4 juli 2018 om 15.30 op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag , zal het evenement openen. Na een korte presentatie door medeoprichter Isabelle van Notten volgt een paneldiscussie die wordt geleid door Jaime de Bourbon de Parme, voormalig Nederlands Speciaal Gezant Natuurlijke Hulpbronnen.