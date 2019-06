Millennials hebben weinig vertrouwen in maatschappelijke agenda bedrijven

Werkende millennial heeft veel meer vertrouwen in eigen skills dan werkloze millennial

Millennials zien obstakels als het gaat om hun kansen op een baan of het wisselen van baan in de toekomst. Er is een groot verschil in zelfvertrouwen tussen de werkende en de werkloze millennial. Van de werkende millennials denkt 40% dat het moeilijk wordt om een baan te krijgen of te wisselen van baan in de toekomst, maar 77% denkt hiervoor wel de kennis en vaardigheden in huis te hebben. Als het gaat om niet werkende millennials denkt echter maar 43% voorbereid te zijn op de banen van de toekomst.

Ronald Meijers: “De werkende millennial is positief over het werken in de toekomst. Aan organisaties de taak om te investeren in huidig talent. En daarnaast ook om het vertrouwen van werkzoekenden te stimuleren.”