Millennials duurzaam? Vlees en vliegen blijven lastig

Ongeveer de helft van de millennials (53%) vindt het belangrijk om in het dagelijks leven duurzame keuzes te maken. Ruim een kwart (28%) praat zelfs regelmatig of vaak over duurzaamheid. Zeven van de tien jongvolwassenen (69%) hebben behoefte aan informatie over hoe ze in hun dagelijks leven duurzamer kunnen leven. Onderwerpen als afval scheiden en spaar- en ledlampen zijn al ingeburgerd: van de verschillende afvalstromen scheiden zij zo’n 80% en bij bijna driekwart (72%) zijn de meeste gloeilampen al vervangen door energiezuinige lampen.

Koplopers?

“We hadden verwacht dat bij deze groep interesse in duurzame kleding en voeding, zoals minder vlees eten, bovenaan het lijstje zouden staan”, vertelt Vera Dalm, directeur van Milieu Centraal. “Tot onze verrassing wordt de top vijf gedomineerd door energie besparen en zonnepanelen. Relatief veel zijn er ook geïnteresseerd in het langer doen met hun elektronische apparaten, zoals de smartphone. Allemaal onderwerpen waar milieu- en persoonlijke voordelen samengaan. Maar echt koplopers? Nee, dat zijn de millennials niet.”

Minder vliegen niet populair

Bijna de helft (46%) is het afgelopen jaar één of meer keer met het vliegtuig op vakantie geweest. Er is weinig behoefte aan informatie over minder vliegen en klimaatcompensatie, slechts vijf procent wil daar meer over weten. Bijna twee derde (64%) is tevreden over de hoeveelheid vlees die zij eten en vindt het niet nodig om dit te minderen.

Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal richt zich op iedereen, zowel ouderen als jongeren. Milieu Centraal bestaat deze week 20 jaar en kijkt daarom 20 jaar vooruit: wat beweegt de nieuwe generaties? Het onderzoek is uitgevoerd om tips en adviezen voor duurzamer leven goed te laten aansluiten op deze millennial-generatie van 25 tot 35 jaar.