Miljoeneninjectie voor The Renewal Workshop om mode industrie circulair te maken

The Renewal Workshop komt naar Nederland. Met dit Amerikaanse concept worden modemerken voortaan zélf de drijvende kracht in de overgang naar het hergebruik van hun kleding. Het bedrijf heeft een investering van bijna 5 miljoen euro ontvangen, geld dat onder meer gebruikt wordt om op te schalen naar Europa. In Amsterdam staat sinds kort de eerste Renewal-faciliteit van Nederland.

De financieringsronde wordt geleid door de Europese impact venture capital fondsen Social Impact Ventures, SHIFT Invest en Quadia met deelname van bestaande Amerikaanse investeerders Closed Loop Ventures, Gratitude Railroad, Portland Seed Fund en High Meadows Investment Group.

Re-commerce doorbreekt take-make-waste cyclus met circulaire oplossing

The Renewal Workshop (TRW) is een toonaangevende re-commerce leverancier van circulaire oplossingen voor kleding- en textielmerken. Die zien dat hun producten -nadat ze door iemand gebruikt zijn – doorverkocht worden op websites van derden. The Renewal Workshop stelt de merken in staat om zélf een drijvende kracht te zijn in deze overgang naar hergebruik. Dankzij TRW wordt de kleding gereinigd, gecontroleerd en gerepareerd en is de kwaliteit gegarandeerd. Het mode merk bepaalt zelf welke kleding hernieuwd wordt en blijft rechtstreeks in contact met klanten in hun eigen, re-commerce verkoopkanaal.

Alle waarde wordt teruggewonnen

Als een kledingstuk niet geschikt is voor hernieuwing, wordt de volledige waarde teruggewonnen. Dat kan met het zero-waste, circulaire systeem van The Renewal Workshop. Merkpartners ontvangen impactgegevens over de hoeveelheid water, CO2 en chemicaliën die worden bespaard. Dankzij dit systeem is al voor meer dan 90.000 kilo kleding voorkomen dat het als afval is geëindigd.

Hernieuwen van kleding heeft aanzienlijke impact op het milieu

“The Renewal Workshop heeft bewezen dat hun model voor het hernieuwen van kleding en textiel werkt en dat re-commerce niet alleen de verkoop en klantbetrokkenheid voor merken kan stimuleren, maar ook een aanzienlijke impact op het milieu kan hebben. Als investeerders voelden we ons aangetrokken tot deze sterke combinatie tussen verkoop en impact en we zijn verheugd om The Renewal Workshop te zien opschalen”, zegt Eske Scavenius, Senior Investment Manager van Social Impact Ventures.

Modemerken maken overgang

Mede-oprichters Jeff Denby & Nicole Bassett bouwden in 2016 de eerste Renewal-faciliteit in de Verenigde Staten. Ook uit Europa zien ze een sterke vraag naar hun service. “The Renewal Workshop heeft al enkele van de grootste US kledingmerken zoals The North Face, Mara Hoffman, Prana en Coyuchi geholpen bij het lanceren van hernieuwde collecties,” zegt Bassett trots. “Wij laten modemerken de overgang maken naar volledig circulaire, zero-waste bedrijven”.

Renewal faciliteit in Amsterdam geopend

In november opende The Renewal Workshop de eerste Europese renewal faciliteit in Amsterdam. “Productie is direct gestart en we zijn trots om sterke Europese modemerken die overstappen op circulaire bedrijfsmodellen te bedienen”, zegt Denby die samen met Tamara Zwart de Europese activiteiten zal leiden vanuit Amsterdam.

Investeerder Florentine Fockema Andreae, Partner van SHIFT Invest: “Meer dan 70% van alle geproduceerde kleding wordt na gebruik als vuil gestort of verbrand. Als we willen bijdragen aan een meer circulaire textielsector, moeten we niet alleen recyclen, maar ook het gemiddelde aantal keren dat een kledingstuk wordt gedragen verhogen. The Renewal Workshop biedt een complete, efficiënte oplossing om grote modemerken te helpen dit doel te bereiken.”