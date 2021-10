Milieudefensie: “Met deze doelen haalt Shell het vonnis niet”

Milieudefensie, noemt de vanochtend door Shell aangekondigde ‘50% vermindering van CO2 uitstoot’ “gerommel in de marge” . Milieudefensiedirecteur Donald Pols: “Welke indruk Shell ook probeert te wekken, uiteindelijk komt het erop neer dat Shell slechts 2,4% van zijn totale CO2 uitstoot vermindert in 2030, daarmee voldoet Shell niet aan het vonnis en veroorzaakt Shell nog steeds gevaarlijke klimaatverandering.”

Ook stelt Shell onterecht dat het vonnis alleen over haar eigen uitstoot gaat en niet over de uitstoot van haar klanten. CEO Ben van Beurden gaf dat in de persconferentie over de cijfers van het derde kwartaal meerdere malen aan. De rechter dwingt Shell echter tot 45% CO2-reductie in de gehele keten in 2030. Roger Cox, advocaat van Milieudefensie in de klimaatzaak tegen Shell: “De bewering van Van Beurden is zeer opmerkelijk. Hij weet heel goed dat de rechterlijke uitspraak over álle, wereldwijde emissies gaat waar Shell verantwoordelijk voor is, inclusief die van verkochte producten. Van Beurden heeft iets uit te leggen aan investeerders en aandeelhouders, want ook zij verdienen duidelijkheid over de uitvoering van het gehele vonnis.”

Donald Pols: “Het leeuwendeel van de uitstoot van Shell, zo’n 90 procent, zit in de verkoop van de producten. Kortom, om aan het vonnis van de rechtbank te voldoen zal Shell dus nog grote stappen moeten zetten. We roepen Shell op om zo snel mogelijk al zijn emissies te halveren, dus ook die van zijn producten.”

Een Klimaatplicht is nodig

In de presentatie van Shell stelde het bedrijf niet meer aan de uitstoot van haar klanten te kunnen doen dan het uitvoeren van de bestaande klimaatambitie. Volgens analyses uit een vrijdag gepubliceerd rapport van Global Cimate Insights(1) is dat onvoldoende en gaat Shell het vonnis en zijn eigen klimaatambitie niet halen. Van Beurdens aankondigingen veranderen daar niks aan. Milieudefensie vindt dat onaanvaardbaar. “Voor 90% van zijn uitstoot heeft Shell nog altijd geen enkel concreet plan,” zegt directeur Donald Pols: “Bedrijven gaan niet uit zichzelf gevaarlijke klimaatverandering voorkomen. Er moet nu worden ingegrepen. We hebben nog 8 jaar om een het ergste te voorkomen. Daarom roept Milieudefensie ook de overheid op om met een wettelijke klimaatplicht te komen die er voor zorgt dat bedrijven snel veel minder CO2 gaan uitstoten. Zo beschermen we onze toekomst en die van onze kinderen. Het is klimaatplicht of klimaatcrisis.”

Presentatie op Klimaattop in Glasgow

Vanwege de urgentie van de klimaatcrisis sluit Milieudefensie een nieuwe gang naar de rechter nog steeds niet uit en deelt haar kennis met partijen die grote vervuilers willen aanpakken. Tijdens de komende klimaattop in Glasgow publiceert de organisatie daarom een handleiding voor burgers en andere maatschappelijke organisaties onder de titel: ‘How to sue a company like Shell’. Pols: “De meest recente rapporten hebben aangetoond dat de tijd van enkel praten voorbij is. We moeten nu aan de slag en grote vervuilende bedrijven die niet mee doen het vuur aan de schenen leggen. Via de wet, via maatschappelijke druk en desnoods in de rechtszaal.”