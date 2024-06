Milence, de joint venture tussen Daimler Truck, de TRATON GROUP en de Volvo Group, opent haar grootste laadhub tot nu toe in Port of Antwerp-Bruges in België, in de aanwezigheid van Maroš Šefčovič, Vicevoorzitter van de Europese Commissie en de European Green Deal. Met een totale overslag van 289 miljoen ton per jaar is Port of Antwerp-Bruges een belangrijke spil voor de wereldhandel. Door de centrale ligging, uitgebreide verbindingen en uitstekende infrastructuur is het een echte wereldhaven en een cruciale schakel in het Milence-netwerk.

Anja van Niersen, CEO Milence: “Met deze strategische toevoeging aan het netwerk krijgen de toekomstplannen van Milence vorm. Gelegen aan de Rijn-Alpencorridor, één van de drukste vrachtroutes in Europa, voorziet deze laadinfrastructuur precies daar waar ze het meest nodig is, en maakt duurzaam goederenvervoer over het continent mogelijk.”

Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp-Bruges: “De behoefte aan laadinfrastructuur is een sleutelelement in de elektrificatie van het wegtransport. Volledig in lijn met onze leidende rol in de overgang naar hernieuwbare energie, hebben we besloten om actie te ondernemen en samen met Milence laadpunten te voorzien in het Antwerpse havengebied. We hopen hiermee een inspiratiebron te zijn voor andere havens en logistieke gebieden.”

Versnelling overgang naar elektrische vrachtwagens in heel Europa

Twee jaar geleden committeerde Milence zich om de overgang naar elektrisch wegtransport te versnellen met de uitrol van Europa’s eerste grootschalige publieke laadnetwerk. Een netwerk dat betrouwbaar, toekomstbestendig, technologisch geavanceerd en toegankelijk is voor alle vrachtwagens, ongeacht het merk. De nu geopende laadhub op de vrachtwagenparkeerplaats van Ketenis heeft 10 CCS-laders (Combined Charging System) die twintig laadplaatsen voeden met een vermogen tot 400 kW per laadplaats. Dit is een belangrijke mijlpaal voor Milence, omdat het hun eerste laadhub in België en de grootste in Europa is. De opening van een tweede laadhub op vrachtwagenparking Goordijk, met vijf CCS-laders die 10 plaatsen van stroom voorzien, staat gepland voor later dit jaar. Milence plant voor beide laadhubs een snelle overgang naar Megawatt Charging System (MCS) zodra de technologie beschikbaar is.

Toegankelijke en naadloze laadervaring

Om de toegankelijkheid voor elke vrachtwagen op de markt te garanderen, heeft Milence overeenkomsten met verschillende grote e-Mobility Service Providers (eMSP’s) in Europa. Dit netwerk van partners zal verder worden uitgebreid.

Milence ontwikkelde ook een gebruiksvriendelijke app voor haar klanten, waarmee ze eenvoudig een laadpunt kunnen vinden en de laadsessies kunnen betalen. Ook directe betaling via een betaalautomaat zal mogelijk zijn.

Het directe tarief van Milence is vastgesteld op €0,40 (€0,399) per kWh exclusief BTW en transactiekosten. Dit laadtarief geldt voor alle laadstations die Milence beheert. Dat is zichtbaar in de Milence app en bij de laadhub.

Veilig en handig opladen voor vrachtwagens en chauffeurs

De nieuwe laadhub biedt ook voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs zodat ze tijdens het opladen comfortabel kunnen stoppen. Het oplaad- en parkeerterrein zijn omheind en beveiligd, verlicht en uitgerust met cameratoezicht, Wi-Fi en sanitaire voorzieningen. Bovendien zijn er snacks en drankjes verkrijgbaar via automaten op het terrein.

Sterke toewijding aan energieneutraliteit en duurzaamheid

De laadhub gelegen op de vrachtwagenparkeerplaats Ketenis zal samen met de toekomstige site in Goordijk bijdragen aan het groene corridor initiatief tussen de havens van Antwerpen en Brugge, die het gebruik van elektrische vrachtwagens mogelijk maakt. Deze corridor maakt deel uit van een bredere inspanning van Port of Antwerp-Bruges om zichzelf wereldwijd te positioneren als een leider in duurzame havenactiviteiten. Met een duidelijke toewijding om tegen 2050 CO2-neutraal te worden, produceert de haven al aanzienlijke hoeveelheden hernieuwbare energie met zonnepanelen en windturbines, voor de dagelijkse activiteiten.

Annick De Ridder, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Deze laadhubs maken van beide vrachtwagenparkings in het Antwerpse havengebied een onmisbare schakel in elektrisch vrachtwagentransport. Samen met Milence nemen we een belangrijke drempel weg voor binnen- en buitenlandse transporteurs om over te schakelen op elektrische vrachtwagens. Wegtransport is en blijft belangrijk voor onze haven, voor de snelle en tijdige levering van zeer specifieke producten en voor de ‘last mile’. Onze haven is de economische motor van Vlaanderen. Hoe duurzamer – en in dit geval hoe elektrischer – deze motor draait, hoe beter!”

Milence draagt graag bij aan deze visie. Niet alleen door de juiste laadoplossingen te leveren, maar ook door te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om dit op een duurzame manier te doen. Een voorbeeld daarvan is het verlagen van de CO2-uitstoot in de volledige betonverhardingsoplossing en door houtelementen te gebruiken in de kenmerkende Milence-boog en luifels, voor een levensduur van dertig jaar.

Samenwerkingsverbanden zijn de weg vooruit

Anja van Niersen, CEO van Milence, concludeert: “Deze ontwikkeling in Port of Antwerp-Bruges is een duidelijk bewijs dat sterke samenwerkingsverbanden de weg vooruit zijn in het creëren van groene corridors in heel Europa. Deze laadhub ondersteunt dit en is ook een belangrijke stap in de realisatie van onze visie op de toekomst van fossielvrij wegtransport. Een toekomst die hier, vandaag begint en we zijn blij dat Milence de weg wijst.”