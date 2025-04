Acht jaar na de oprichting heeft refurbed de grens van 2 miljard externe omzet bereikt. Iets meer dan twee jaar geleden bereikte het bedrijf de grens van 1 miljard. Dat de omzet in zo’n korte tijd is verdubbeld, benadrukt de ontwikkeling van het bedrijf als een van Europa’s snelst groeiende marktplaatsen voor refurbished producten. Sinds 2022 is het bedrijf ook actief in Nederland, waar het in bijna drie jaar tijd meer dan 300.000 refurbished producten verkocht.

Peter Windischhofer, één van de drie medeoprichters en CEO van refurbed: “Deze grens is voor ons een belangrijke mijlpaal die de toenemende belangstelling in duurzame consumptie en een circulaire economie weerspiegelt. Met die ontwikkeling in gedachten hebben we de afgelopen jaren ons aanbod uitgebreid met andere refurbished producten dan elektronica, zoals fietsen en huishoudelijke apparaten als koffiemachines en stofzuigers. Uiteindelijk willen we in zo veel mogelijk verschillende categorieën een milieuvriendelijk alternatief kunnen bieden. In München hebben we dit jaar zelfs een heel huis ingericht met enkel refurbished producten, om te laten zien dat refurbished de nieuwe norm moet worden.”

Refurbed in ontwikkeling

Sinds de grens van 1 miljard twee jaar geleden werd bereikt, is refurbed volop in ontwikkeling geweest. Het behaalde onder andere de B Corp certificering, lanceerde een inruilservice voor oude smartphones, breidde het productaanbod uit met sportartikelen en implementeerde een vernieuwde duurzaamheidsstrategie, waarbij klanten bij iedere aankoop een project met betrekking tot e-waste recycling, CO2-reductie of landschapsherstel steunen. Het bedrijf wil met deze stappen de milieubewuste klant bedienen en tegelijkertijd haar impact vergroten. Uit een tweetal onderzoeken van refurbed blijkt dat er gemiddeld tot 80% CO2, 73% e-waste en 90% water worden bespaard bij aankoop van een refurbished elektronisch apparaat ten opzichte van een nieuwe.

Top 5 meest gekochte productcategorieën door Nederlanders bij refurbed:

1. Smartphones

2. Laptops

3. Audio

4. Gezondheid en beauty

5. Spelcomputers

Foto: De drie oprichters van refurbed. V.l.n.r.: Peter Windischhofer, Juergen Riedl en Kilian Kaminski