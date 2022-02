Afgelopen week heeft de 400ste bloemist zich gecertificeerd voor de Barometer Duurzame Bloemist. Een nieuwe mijlpaal voor het onafhankelijke keurmerk, ontwikkeld door SMK (Stichting Milieukeur). Met de Barometer Duurzame Bloemist tonen bloemisten aan dat zij hun bedrijfsvoering verduurzamen en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Aantal keurmerkhouders verdubbeld

Dat de bekendheid en het belang van de Barometer Duurzame Bloemist toeneemt, blijkt uit de cijfers: het keurmerk maakt een groei van 150% door ten opzichte van januari 2021. Bloemisten kunnen een brons, zilver of goud certificaat van de Barometer Duurzame Bloemist ontvangen, afhankelijk van hun inkooppercentage duurzamere bloemen, planten en snijgroen en de overige score aan keuzemaatregelen. In totaal hebben 66 bloemisten het gouden certificaat, 277 zilver en 57 brons. Met name in de regio’s Midden- en Zuidoost-Brabant, Haaglanden en Utrecht zijn aantoonbare duurzamere bloemen te koop.

Aantoonbaar duurzamer

De Barometer Duurzame Bloemist geeft organisaties die maatschappelijk verantwoord willen inkopen (MVI) de zekerheid dat de bloemist aantoonbaar duurzame prestaties levert. In MVI-criteriadocumenten wordt een certificaat van een ISO type I milieukeurmerk als verificatiemogelijkheid voorgesteld; de Barometer voldoet daaraan. Door de landelijke dekking is het voor iedere organisatie eenvoudig om MVI bij bloemisten te realiseren. Zo zijn bijna alle bloemisten die zijn aangesloten bij Fleurop gecertificeerd. Ook Duurzame Bloemisten Groep, FloraNL en brancheorganisatie voor bloemisten VBW stimuleren de Barometer.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten

De groeiende groep van gecertificeerde bloemisten creëert steeds meer vraag naar duurzamere bloemen en planten. Dat stimuleert verduurzaming van de teelt. Ook de registratie van die duurzamere producten krijgen veilingen en tussenhandel steeds beter voor elkaar. Die registratie is noodzakelijk voor bloemisten, omdat zij daarmee kunnen aantonen dat zij duurzamere producten hebben ingekocht.