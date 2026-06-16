Samen met Boskalis Nederland en Dura Vermeer zijn we gestart met de onderzoeks- en ontwikkelfase van het Innovatiepartnerschap (IP) Bioverrijkt Asfalt van Building Balance. Een belangrijke stap richting grootschalige toepassing van asfalt met een aanzienlijk aandeel biobased grondstoffen.

Met de aanleg van proefvakken zetten we in op het ontwikkelen, testen en optimaliseren van duurzame asfaltmengsels in de praktijk. Zo werken we toe naar betrouwbare en schaalbare alternatieven voor fossiele grondstoffen.

Wat dit traject extra kracht geeft, is de samenwerking in de keten: opdrachtgevers, marktpartijen en kennispartners trekken samen op om innovatie te versnellen.

Bij KWS kijken we breder. Naast dit innovatiepartnerschap werken we binnen de CIRCUROAD-ketensamenwerking én samen met Latexfalt aan de ontwikkeling, validatie en opschaling van biobased asfalt. Deze trajecten vullen elkaar aan en bouwen voort op elkaars inzichten, waardoor we de transitie naar duurzame verhardingen verder kunnen versnellen.

Samen bouwen we aan de duurzame infrastructuur van morgen. Meer informatie? Lees hier