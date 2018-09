Met duurzame waterkoeler op kantoor ook nog bijdragen aan watervoorziening elders

De zomer in Nederland was nog nooit zo heet. Dat zorgde niet alleen voor zweetvlekken op je keurige werkkleding, maar vooral ook voor energiedips bij jou en je collega’s. Hoe zorg je ervoor dat werknemers onder deze omstandigheden vitaal blijven? Een eerste stap is snel gezet: trakteer medewerkers op gekoeld en bruisend water middels een leidingwaterkoeler. Dat is niet alleen duurzaam maar draagt nu via MADE BLUE (bekend uit de horeca) ook bij aan schoon drinkwater voor de mensen die überhaupt geen water hebben. MADE BLUE introduceert daarom de duurzame waterkoeler voor op kantoor.

Water essentieel voor vitaliteit

Het drinken van voldoende water is een must voor de vitaliteit van jouw medewerkers. Water zorgt er immers voor dat voedingsstoffen worden opgenomen in het lichaam en afvalstoffen worden vervoerd. Een tekort aan water zorgt voor een verstoring van lichaamsprocessen, wat kan leiden tot klachten als hoofdpijn en concentratieproblemen, maar vooral ook vermoeidheid. Het Voedingscentrum leert ons dan ook dat het geboden is om 1,5 tot 2,5 liter water per dag te drinken.

Warmte verhoogt de kans op uitdroging

Bij warmte is het risico op uitdroging groter, omdat het lichaam gaat proberen om overtollige hitte kwijt te raken door meer te gaan zweten. Logisch natuurlijk, maar ben je er wel van bewust dat je onder normale condities al zo’n 2,5 liter water per dag verliest. Laat staan wat je verliest tijdens een hittegolf! Dat maakt het drinken van voldoende water ineens prioriteit in je vitaliteitsbeleid.

MADE BLUE: een beleving rondom het tappunt

Hoe nodig je je medewerkers dan uit tot het drinken van water? Als het aan MADE BLUE ligt, creëer je een beleving voor je medewerkers rondom het tappunt. “Een waterton is vaak een voor de hand liggende keuze – en iets is uiteraard altijd beter dan niets. Maar als het aan ons ligt, kan het leuker én duurzamer”, aldus medeoprichter Frank van der Tang. MADE BLUE biedt kantoren de mogelijkheid om hun water lokaal te tappen door middel van leidingwaterkoelers. Dit is niet alleen duurzamer dan de gebruikelijke watertonnen – transport en afval valt immers weg – maar tevens doet MADE BLUE de belofte dat je voor elke installatie 1.000.000 liter schoon drinkwater realiseert in landen waar er een permanent watertekort heerst.

Bruisend concept

Het water wordt met behulp van een dergelijke leidingwaterkoeler gefilterd, gekoeld en/of gecarboniseerd. Hiermee biedt MADE BLUE ook een oplossing voor de stijgende vraag naar bruisend water op kantoor. “Zo kunnen kantoren hun medewerkers trakteren op echt lekker water en invulling geven aan hun maatschappelijke bijdrage”, vertelt Frank. “De waterkoeler en het glaswerk hebben immers een opvallend ontwerp waar de boodschap op wordt gecommuniceerd: ‘Samen realiseren wij 1.000.000 liter schoon drinkwater’. Dat is niet alleen een leuke boodschap voor naar de medewerkers, maar ook naar de gasten die worden ontvangen op kantoor. En je kantoor is toch min of meer je visitekaartje”.

Laagdrempelig

MADE BLUE hanteert geen investeringskosten of langdurig contract, maar een vast maandbedrag vanaf 95 euro. “Wij willen het vooral toegankelijk maken om mee te doen. Onze missie is immers: schoon drinkwater voor iedereen. Dat bereiken we alleen als we op zoek gaan naar een systeem dat voor iedereen werkt”, aldus Frank van der Tang.