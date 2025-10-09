Mercedes-Benz is het eerste autobedrijf dat zich aansluit bij het “Renewable Carbon Initiative” (RCI), een baanbrekende stap richting fossielvrije voertuigcomponenten. Het initiatief, opgericht door het nova-Instituut, brengt marktleiders uit de chemische, energie- en automobielsector samen. Samen delen ze een gemeenschappelijk doel: het volledig vervangen van fossiele koolstofbronnen door hernieuwbare alternatieven op basis van biomassa, CO₂-gebruik en recycling.

Tegen de achtergrond van het groeiende publieke bewustzijn van de noodzaak om fossiele grondstoffen te verminderen en duurzamere alternatieven te bevorderen, past de deelname aan het “RCI” naadloos in de toewijding van Mercedes-Benz aan verantwoord grondstoffengebruik. De focus ligt hierbij op de ondersteuning van de strategische pijler “Grondstoffengebruik & Circulaire Economie”, die veel verder gaat dan individuele producten. Samen met partners zoals BASF, Covestro, Michelin, Continental en WWF streeft het merk met de driepuntige ster ernaar innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor een op koolstof gebaseerde circulaire economie en tegelijkertijd het gebruik van fossiele grondstoffen te elimineren.

Concrete pilotprojecten staan ​​al gepland voor 2026. Mercedes-Benz onderzoekt koolstofafvang en -gebruik voor autokunststoffen, biogebaseerde koolstofbronnen voor componenten en circulaire koolstofoplossingen. Deze maatregelen ondersteunen de implementatie van de duurzame bedrijfsstrategie en dragen bij aan het behoud van hulpbronnen, circulariteit en decarbonisatie.

“Deelname aan het ‘Renewable Carbon Initiative’ is een belangrijke stap in de transitie naar hernieuwbare koolstofbronnen en de samenwerking met sterke partners om innovatieve, fossielvrije oplossingen te ontwikkelen.”

Dr. Ulf Zillig, Vice President Group Research, Sustainability and RD Functions, Mercedes-Benz AG

Door deel te nemen aan het “RCI” breidt Mercedes-Benz zijn kring van strategische partners doelbewust uit met innovatieve startups en toonaangevende instituten, waarmee het zijn innovatienetwerk voor duurzame oplossingen in de gehele waardeketen verder versterkt. Daarnaast hebben leveranciers die ongeveer 87 procent van het jaarlijkse inkoopvolume van Mercedes-Benz vertegenwoordigen in 2023 een Ambitiebrief ondertekend, waarin ze ermee instemmen om het bedrijf in de toekomst uitsluitend netto koolstofneutrale[1] productiematerialen te leveren. Met toegang tot gespecialiseerde technologieën en netwerken voor hernieuwbare koolstof kan Mercedes-Benz de transformatie van zijn toeleveringsketen verder versnellen.

Het lidmaatschap van de “RCI” markeert een nieuwe mijlpaal in de actieve rol van Mercedes-Benz bij het vormgeven van de transformatie van de auto-industrie. De toewijding van het bedrijf aan duurzaamheid gaat veel verder dan individuele producten: onder het leidende principe “Tomorrow drives Mercedes-Benz” is duurzaamheid stevig verankerd in de bedrijfsstrategie en in de gehele waardeketen.

[1] Netto koolstofneutraal betekent dat de CO2-uitstoot die bij Mercedes-Benz niet wordt vermeden of verminderd, wordt gecompenseerd door gecertificeerde compensatieprojecten.