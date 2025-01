Extra klimaatbeleid maakt Nederland onafhankelijker en zorgt voor groene economische groei. Maatregelen die leiden tot bijna 25 miljoen ton minder CO 2 -uitstoot, voorkomen jaarlijks ook 7,5 miljard kuub aardgasimport en 25 miljoen vaten olie-import. Bovendien zorgt dit jaarlijks voor €12 miljard aan economische investeringen, volgens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Win-win is een understatement. Dit is minstens een hattrick,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter NVDE.

De regering wil zich houden aan de Klimaatwet, met 55 procent minder CO 2 -uitstoot in 2030 dan in 1990. Het Planbureau van de Leefomgeving zegt daarover in de Klimaat- en Energieverkenning: ‘Om het klimaatdoel met vijftig procent kans te halen, is nog 16 miljoen ton CO 2 -equivalenten extra uitstootreductie in 2030 nodig. Om het doel met een heel erg grote kans (95 procent) te halen is nog 24 miljoen ton extra reductie nodig,’

Actie is dus nodig. Om daarbij te helpen, heeft de NVDE deze ‘menukaart’ gemaakt, met mogelijke maatregelen voor elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit. Als je alle afzonderlijke effecten optelt, leidt dit tot een kleine 25 miljoen ton minder CO 2 per jaar (in de praktijk zit daar wat dubbeltelling in)[1]. De NVDE overhandigde de menukaart aan minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei.

Nederland is te afhankelijk van landen die onverwacht de gaskraan kunnen dichtdraaien of de tankers kunnen stoppen. Als we niets extra’s doen, heeft Nederland in 2030 zo’n 13 miljard kuub (duur) buitenlands aardgas nodig. De voorstellen uit de menukaart leiden bij elkaar tot 7,5 miljard kuub minder gasimport per jaar. In 2030 importeren we zonder extra maatregelen ongeveer 50 miljoen vaten aardolie voor de benzine en diesel voor het wegverkeer. Met deze maatregelen kan daar de helft vanaf.

De voorstellen zijn bijzonder effectief in het aanwakkeren van investeringen door bedrijven en burgers in de economie: Dit pakket leidt tot zo’n € 12 miljard per jaar aan extra investeringen in de periode 2026-2029.

Ook voor energiebesparing bieden ze soelaas: meer dan 200 PJ extra besparing is mogelijk; ruim tien procent van ons energieverbruik. Daarmee maken we ons land minder afhankelijk en voldoen we aan onze Europese verplichting. Ook leidt het pakket tot bijna 30 kton minder NO x -uitstoot en draagt daarmee substantieel bij aan vermindering van het stikstofprobleem.

“Als we erin slagen om Nederland efficiënter te laten draaien op energie van eigen bodem, dan komen ook andere doelen binnen bereik, zoals die voor klimaat en het aanwakkeren van investeringen in de economie,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter NVDE.

Common Futures

Kees van der Leun, directeur van adviesbureau Common Futures: “Heel goed dat NVDE met een constructieve lijst opties komt, die goed zijn voor klimaat en economie, en onze afhankelijkheid van import reduceren. Common Futures voerde een lichte inhoudelijke toets uit op de methode van de menukaart en de uitkomsten. “We gaan een groot deel van dit pakket nodig hebben en er zal een soort Deltaplan nodig zijn om dit in vijf jaar te realiseren, maar het kan grote positieve effecten hebben voor Nederland.”

[1] De maatregelen in het pakket zijn opties, als ‘gerechten op een menukaart’. Ze zijn ingeschat op hun effect los van elkaar. In combinatie zullen ze elkaar soms versterken, maar meestal komen ze gezamenlijk tot een wat lager effect, omdat ze deels het gras voor elkaars voeten wegmaaien. Zo kan een warmtepomp gestimuleerd worden via een norm, via een hogere belasting op aardgas of via subsidies. Alle drie tezamen hebben een wat lager effect dan wat er nu als effect voor de afzonderlijke maatregelen staat.