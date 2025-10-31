Melvin Mak is benoemd tot Group Director Sustainability & ESG bij TUI Group. Hij neemt per 1 november 2025 de leiding over het internationale duurzaamheidsteam. In zijn nieuwe rol rapporteert hij aan Thomas Ellerbeck, lid van het Group Executive Committee en Chief Sustainability Officer bij TUI Group. Melvin Mak vervulde deze rol de afgelopen maanden al op interim-basis.

Melvin Mak heeft diepgaande kennis van duurzaamheid in de toeristische sector. Hij is al meer dan 14 jaar verantwoordelijk voor de duurzame transformatie van TUI, eerst als Sustainability Manager voor TUI Nederland, later als Head of Sustainability voor de regio West en sinds 2020 als Head of Sustainability Strategy & Technology. Met een bachelordiploma in International Tourism Management (Tio Business University, Amsterdam) en een masterdiploma in Responsible Tourism (Manchester Metropolitan University) combineert de in Nederland geboren Mak praktische ervaring met een theoretische basis.

TUI streeft met haar groepsbrede duurzaamheidsstrategie ‘People, Planet, Progress’ een holistische benadering na. Het brengt de ecologische, sociale en economische aspecten van duurzaamheid samen en bestrijkt alle bedrijfssectoren – van hotels en luchtvaartmaatschappijen tot cruisemaatschappijen. Voor elk van deze sectoren zijn ambitieuze doelstellingen vastgesteld, die Melvin Mak binnen de Groep zal beheren in nauwe samenwerking met de teams in de betreffende bedrijfssectoren. Hij wordt lid van de Sustainability Council van de onderneming, het centrale stuurorgaan voor de duurzame transformatie van TUI. Naast TUI CEO Sebastian Ebel en de Chief Sustainability Officer van de TUI Group, Thomas Ellerbeck, bestaat de raad uit de CEO’s en algemeen directeuren van de werkmaatschappijen van de groep.

De focus ligt op onderwerpen zoals het verminderen van emissies en het behalen van de Science Based Targets (SBTi), roadmaps voor het toenemende gebruik van duurzame brandstoffen voor cruiseschepen en -vliegtuigen, de uitbreiding van hernieuwbare energie in het hotelportfolio en de promotie van duurzame mobiliteitsconcepten. De implementatie van de e-mobiliteitsstrategie in bronmarkten en bestemmingen is hiervan een centraal onderdeel. Melvin Mak zal zich met name richten op innovaties en nieuwe technologieën om de schaalbaarheid ervan voor TUI te testen, in de praktijk te brengen en zo duurzame oplossingen te stimuleren.

“Duurzaamheid is een kernelement van de strategie van TUI en de ‘license to operate’ voor de toeristische sector”, aldus Thomas Ellerbeck, lid van het Group Executive Committee en Chief Sustainability Officer van TUI Group. “Met zijn diepgaande kennis en bewezen leiderschapskwaliteiten zal Melvin Mak een centrale rol spelen bij de implementatie van onze duurzaamheids- en ESG-routekaart en het versterken van TUI’s positie als pionier in duurzaam toerisme.”