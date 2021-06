Meest duurzame innovaties van Nederland in finale van The Green Quest

Op maandag 21 juni reikt BNR Nieuwsradio samen met haar kennispartner ENGIE drie belangrijke prijzen uit aan de meest duurzame innovaties van Nederland. Dat gebeurt tijdens The Green Quest Award Show. Bedrijven, uitvinders en ondernemers met de meest groene initiatieven worden hier beloond voor hun creativiteit en daadkracht.

In het wekelijkse radioprogramma The Green Quest zijn door presentator Harm Edens en een vakkundige jury de afgelopen maanden 31 groene innovaties doorgelicht. Deze bedrijven zijn geselecteerd omdat ze bijdragen aan de reductie van CO₂-uitstoot en vermindering van grondstoffengebruik. Alle inzendingen zijn verzameld in The Green Gallery.

Tijdens The Green Quest Award Show worden drie prijzen uitgereikt:

The Green Quest Award

Deze prijs wordt bepaald door de 6-koppige jury, bestaande uit Jacqueline Cramer, Helga van Leur, Peter Smeets, Wisse Hummel, Annemarie Rakhorst en Chantal Vergouw

De Publieksprijs

Mensen kunnen nu via thegreenquest.nl hun stem uitbrengen op één van de finalisten. Stemmen kan tot en met 11 juni.

De ENGIE Duurzame Technologieprijs

ENGIE reikt een prijs uit voor een duurzaam initiatief waarbij techniek de hoofdrol speelt.

Keynote door Jan-Peter Balkenende

Speciale gast tijdens The Green Quest Award Show is Jan Peter Balkenende. De voormalige minister-president is als extern senior adviseur verbonden aan EY, waar hij zich vooral bezighoudt met duurzaamheid. Ook is hij werkzaam voor The Hague Corporate Affairs en voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition, een samenwerkingsverband van acht Nederlandse multinationals die zich inzetten voor duurzame groei. Jan Peter Balkenende zal tijdens The Green Quest Award Show een keynote verzorgen over duurzaamheid en innovatie.

Volg het via de livestream

The Green Quest Award Show is op maandag 21 juni in EYE Filmmuseum in Amsterdam, tussen 14.00 en 15.30 uur. De 31 finalisten zitten in de zaal, voor mensen die de show graag willen volgen is er een livestream.