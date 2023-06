Zeven van de tien Nederlanders (71%) vinden dat bedrijven regelmatig aan greenwashing doen. Ze hebben regelmatig het gevoel dat bedrijven zich milieubewuster voor doen dan ze zijn. Voor de meerderheid van de Nederlanders (65%) is het bovendien onduidelijk hoe bedrijven van elkaar verschillen op het gebied van duurzaamheid. Dit blijkt uit onderzoek van Return on Content, MSI en &Gagement onder 500 Nederlanders van 18 jaar of ouder over duurzaamheidscommunicatie.

De meerderheid van Nederlanders (62%) vindt dat bedrijven in hun communicatie moeten bewijzen hoe duurzaam zij zijn. Als merken laten zien dat zij een positieve bijdrage leveren aan mens en maatschappij is dat goed voor het vertrouwen dat consumenten in merken hebben. Eén van de sectoren waar duurzaamheid van belang is, is de vakantiewereld. Ook daar hebben de onderzoekers hun lens op gelegd. Zo zien ze bij luchtvaartmaatschappijen een iets lager percentage greenwashing dan het algemene percentage.

Consumenten ervaren minder greenwashing bij luchtvaartmaatschappijen

Bij luchtvaartmaatschappijen heeft 60% van de Nederlanders de indruk dat ze zich milieubewuster voordoen dan ze zijn. Dit is minder dan de 71% die geldt voor het gevoel van greenwashing bij bedrijven in het algemeen. Duurzaamheid wordt in de communicatie van luchtvaartmaatschappijen niet vaak benadrukt. Consumenten lijken te snappen dat duurzaamheid en vliegen een lastige combinatie is.

Duurzamere vakantiekeuzes belangrijk voor helft van de consumenten

De helft van consumenten zegt dat duurzaamheid minstens enigszins een rol speelt in hun de keuze voor een vakantie naar het buitenland.

Eén derde van de consumenten overweegt minder te vliegen

Om duurzamer te reizen zegt een derde in de toekomst geneigd te zijn minder te vliegen. Zo’n 41% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overweegt een ander vervoermiddel dan het vliegtuig bij een volgende vakantie. De intentie voor duurzamere keuzes voor vakantie lijkt er te zijn. Maar dit leidt vooralsnog niet tot minder vliegen. Recent gepubliceerde data over het aantal geboekte vluchten naar het buitenland laat een stijging in 2023 zien. Dit blijkt uit een artikel van de Volkskrant.

Transavia koploper als het gaat om duurzaamheidsverhaal

Uit onderzoek naar de online content van luchtvaartmaatschappijen over duurzaamheid laat Transavia de hoogste scores laat zien van de diverse luchtvaartmaatschappijen. De webpagina’s over duurzaamheid van budgetmerken EasyJet en RyanAir scoren ruim lager dan het gemiddelde.

Eerder deed Return on Content al grootschalig onderzoek over de duurzaamheidscommunicatie van ruim 30 verschillende merken. Hieruit bleek onder meer dat mensen extra kritisch zijn over de geloofwaardigheid van communicatie als het gaat om duurzaamheid.

Content over duurzaamheid nog vaak verstopt

“Het is opvallend dat duurzaamheid nog vaak in het corporate hoekje van de website verstopt zit. En als er al aanbod is waarbij de impact van je reis is meegenomen, dan is dit een aparte categorie. Dat doet geen recht aan het belang dat consumenten in toenemende mate hechten aan duurzaamheid bij het boeken van vliegtickets of een reis”, aldus Marnix Vriend van positionerings- en activatiebureau &Gagement. “Er ligt een grote opdracht voor merken in deze categorie om duurzaamheid te vervlechten in de basis van de dienstverlening. Waarbij het de uitdaging is om een eigen verhaal te maken dat past bij de merkwaarden en dat de stevige bewijsvoering levert die consumenten zoeken en verwachten.”