De overgrote meerderheid van de e-waste sector steunt de oproep van Stichting OPEN voor een nieuwe e-waste inzameldoelstelling gericht op 100% circulariteit. Dit is de belangrijkste uitkomst van de conferentie ‘Samen naar een circulaire e-waste sector’, georganiseerd door Stichting OPEN ter gelegenheid van 25 jaar uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor elektrische apparaten.

Steven van Eijck, voorzitter van Stichting OPEN: “Deze nieuwe doelstelling is van cruciaal belang om de realiteit van vandaag en de ambities van morgen samen te brengen. Alleen door de hele keten in beweging te krijgen en in te zetten op hergebruik, reparatie en recycling, kunnen we de circulaire e-waste sector echt realiseren.”

Waarom een nieuwe doelstelling nodig is

De huidige doelstelling, die uitgaat van het inzamelen en recyclen van 65% van de Put on Market (PoM) over de voorgaande drie jaar, sluit niet aan bij de huidige realiteit. Apparaten zoals zonnepanelen en e-bikes hebben een langere levensduur. De nieuwe doelstelling moet hier rekening mee houden en sturen op zo lang mogelijk gebruik.

Allard Castelein, Speciaal Vertegenwoordiger Grondstoffenstrategie van de Rijksoverheid: “We hebben niet de tijd om heel lang te blijven praten. Er zijn tal van prachtige voorbeelden van een circulaire economie die werken en daar moeten we schaal voor zien te creëren. Daar hebben we positieve prikkels, normering en beprijzing voor nodig.”

De volgende stap

De e-waste sector ziet de noodzaak van een taskforce, die de ontwikkeling van deze nieuwe doelstelling gaat begeleiden/invullen, in samenspraak met de overheid. Het doel is een circulaire aanpak die niet alleen recycling stimuleert, maar ook inzet op levensduurverlenging en de andere stappen op de R-ladder zoals hergebruik en reparatie. Met deze taskforce wil de sector een voortrekkersrol spelen in Europa en bijdragen aan de circulaire doelstellingen van 2030 en 2050.

Sandra Molenaar, algemeen directeur van de Consumentenbond: “We hebben ondernemers nodig die moed tonen en de overheid die regels geeft. Er zijn veel kosten die we niet zien maar wél met elkaar dragen. Als we dat ook opnemen in de prijs wordt de circulaire optie aantrekkelijker.”

De invulling van de nieuwe doelstelling en het advies van de taskforce moeten volgens Stichting OPEN een sleutelrol spelen bij de evaluatie van de NPCE. Er is een cruciale beleidsagenda nodig die richting geeft aan de toekomst van de Nederlandse economie.