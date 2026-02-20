De subsidie Testen circulaire biopolyesters (STCB) is in 2026 uitgebreid. Het budget stijgt naar € 4 miljoen en ook grote bedrijven kunnen dit jaar subsidie aanvragen. RVO geeft per aanvrager maximaal 2 verschillende projecten subsidie. Zo kunnen meer ondernemers biogebaseerde polyesters testen.

Wat verandert er?

De regeling is op verschillende punten anders in 2026:

Het budget is verhoogd van € 1,5 miljoen naar € 4 miljoen.

Naast kleine bedrijven kunnen ook grote ondernemingen subsidie aanvragen.

Ondernemers krijgen voor maximaal 2 aanvragen (voor 2 verschillende projecten) subsidie. Hierdoor kunnen meer ondernemers een testproject uitvoeren.

Zo stimuleert de STCB het verdienvermogen, de groene chemie en de circulaire economie van Nederland.

Voor wie is de subsidie?

De subsidie is voor ondernemers die gewassen verwerken tot suikers en bouwstenen voor polyesters. Daarnaast kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor het gebruik van deze polyesters in producten of om te testen of de producten goed te recyclen of afbreekbaar zijn. De aanschaf van biogrondstoffen valt ook onder de STCB. Zo testen bedrijven of een biogrondstof geschikt is voor de productie van suikers, bouwstenen en uiteindelijk biopolyesters.

Telers of boeren die alleen biogewassen verbouwen of oogsten, komen niet in aanmerking voor subsidie. De regeling is voor partijen die actief meewerken aan een circulaire productieketen en het hergebruiken van grondstoffen.

Subsidie voor nieuwe duurzame polyesters

De regeling helpt bedrijven bij het testen van polyesters die zijn gemaakt van koolhydraten uit planten, dieren of micro-organismen. Het doel is om fossiele grondstoffen, zoals olie, gas en steenkool, te vervangen door biogebaseerde materialen. Ook wil de regeling nieuwe toepassingen vinden en zorgen dat grondstoffen langer worden gebruikt. De STCB-regeling maakt het makkelijker voor bedrijven om ervaring op te doen met materialen die zorgen voor een lagere CO₂-uitstoot.

RVO voert de STCB uit in opdracht van het ministerie van Klimaat en Groene Groei. Vanaf 26 februari kunt u de subsidie aanvragen.