Op dinsdag 21 oktober 2025 maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), namens het Ministerie van Klimaat en Groene Groei, bekend welke projecten financiering ontvangen binnen de CPNL-call 2025, onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF).
Circular Plastics NL: “Wij feliciteren de penvoerders: NTCP, Kunststof Recycling Van Werven, TNO, Universiteit Utrecht, ISPT, Van Dijk Containers en Morssinkhof Plastics met deze toekenning. Hun projecten lopen uiteen van toegepast onderzoek en kleinschalige pilots tot grootschalige ketenprojecten (TRL 4-7). Samen met hun consortiumpartners dragen zij bij aan meer circulariteit in uiteenlopende kunststofwaardeketens.”
- Inline Analysis – Plastic sorting 4.0, ontwikkelt nieuwe sensortechnologieën en AI-modellen om kunststoffen beter te herkennen en te scheiden op type, subtype en samenstelling. Met de partners wordt gewerkt aan de volgende generatie sorteerinstallaties die gerecycled kunststof van hogere kwaliteit mogelijk maken.Projectpartners: Van Werven, Spectral Industries, Bollegraaf, DYKA, Wageningen University & Research, TI-COAST
- Control of household waste sorting by AI (ChowsAI), ontwikkelt slimme, AI-gestuurde technieken om de sortering van huishoudelijk kunststofafval te verbeteren. Met partners wordt gewerkt aan real-time monitoring, procesbesturing en een digitale tweeling van sorteerlijnen, om de kwaliteit van gerecycled materiaal te verhogen, verspilling te verminderen en de circulaire kunststofketen te versterken. Projectpartners: NTCP, Verpact, Omrin, LyondellBasell, Danone, Radboud University
- polarID: POLARization based IDentification of plastics for in-line sorting, ontwikkelt een nieuw optisch meetsysteem dat met gepolariseerd licht plastic folies en films kan herkennen en sorteren in real time. Met behulp van machine learning en industriële validatie moet dit leiden tot efficiëntere en zuiverdere recycling van kunststoffen. Projectpartners: TNO, BCS, Plastic Recycling Group, Broeckx Recycling, Extract Plastic, Lyondell Basell, BASF
- Optimal Chain for Efficient and AdvaNced Recycling of Mixed Plastic (OCEAN-RMP), onderzoekt hoe gemengd kunststofafval efficiënter kan worden voorbehandeld en verwerkt tot hoogwaardige grondstof voor chemische recycling. Met de partners wordt gewerkt aan nieuwe pre-treatmenttechnieken en ketenoptimalisatie om de kwaliteit van pyrolyse-oliën te verbeteren en de circulaire kunststofketen economisch haalbaar te maken. Projectpartners: Attero, Renewi, Maastricht University, Chemelot Campus, Sabic, Sitch Services, TNO
- Catalytic Low-temp Efficiency for Advanced decontaminatioN (CLEAN), ontwikkelt nieuwe, energiezuinige katalysatoren om plastic afval, met name polyolefinefolies, schoner en efficiënter te recyclen tot hoogwaardige grondstoffen. Er wordt gewerkt aan een innovatieve keten van afvalinzameling tot chemische hergebruik, met als doel de CO₂-voetafdruk van chemische recycling te verlagen. Projectpartners: Utrecht University, Renewi, BlueAlp, Shell
- RePLaCE; Recycling of Plastics from Cars and Electronic Equipment, richt zich op het vergroten van zowel de kwaliteit als de hoeveelheid gerecycled kunststof uit auto’s en elektronische apparatuur. Met partners wordt gewerkt aan nieuwe technologieën voor het herkennen, zuiveren en opnieuw toepassen van kunststoffen – met bijzondere aandacht voor zwarte plastics en het verwijderen van schadelijke additieven. Door onderzoek op lab- en pilotschaal wordt toegewerkt naar praktische, economisch haalbare oplossingen en voorspellende modellen die bijdragen aan hoogwaardige, circulaire kunststofketens voor de mobiliteits- en elektronicabranche. Projectpartners: ISPT, Maastricht University, Polymer Science Park, ARN, Envalior, LyondellBasell, HKS, Philips, DAF, Schneider Electric, ReSolved
- Hoogwaardige tapijtrecycling, richt zich op het ontwikkelen van een complete waardeketen voor het inzamelen, scheiden en recyclen van afgedankt tapijt tot nieuwe, hoogwaardige toepassingen. Met de partners wordt gewerkt aan een pilotinstallatie die laat zien dat PP-, PET- en PA-vezels uit tapijt opnieuw kunnen worden ingezet voor het spinnen van garens, een belangrijke stap richting circulaire vloerbedekking. Projectpartners: Van Dijk Containers, Condor Group, Visscher-Caravelle, Polymer Science Park, Wageningen Food & Biobased Research, Veolia, Partners for Innovation, Eastman, Fibrant, Aquafil/Econyl
- RePliCa – Reycle Plastic in Cans, richt zich op het sluiten van de kringloop voor HDPE-melkflessen die worden gebruikt voor gepasteuriseerde melk. Met de partners wordt gewerkt aan een nieuwe demo-installatie in Heerenveen, waar innovatieve sorteertechnieken en decontaminatie-processen worden toegepast om van gebruikte HDPE-melkflessen een voedselveilig recyclaat te maken, een belangrijke stap richting de PPWR-doelstellingen voor 2030. Projectpartners: Morssinkhof Plastics, Mors-Invest, SABIC Global Technologies, Farm Dairy, Wageningen University and Research, Kunststoffen Sorteer Installatie, Verpact
- Microplastics in plastic recycling (MiPlaR), richt zich op het meten, verminderen en terugwinnen van microplastics die ontstaan tijdens het recyclen van kunststof verpakkingen. Door samenwerking wordt gewerkt aan praktische oplossingen en innovatieve filtratie- en procesaanpassingen om emissies te voorkomen. Projectpartners: NTCP, TNO, Verpact, Van Dam Machine, ISPT, HTP, Wetsus, Malvern Panalytical, Sun Chemical, Provincie Friesland, Rijkswaterstaat
In totaal is er meer dan €18 miljoen aan subsidie toegekend voor negen projecten, bijna een verdubbeling ten opzichte van de vorige ronde. Met ruim €100 miljoen aan private cofinanciering laten bedrijven en kennisinstellingen zien dat de bereidheid om te investeren in een circulaire kunststofeconomie groot is.
Vooruitblik: subsidieronde 2026
Ondanks de grote belangstelling is het volledige budget van €42 miljoen niet volledig toegekend, omdat een aantal aanvragen niet aan alle beoordelingscriteria van RVO voldeed. CPNL zet zich ervoor in om het resterende bedrag van €24 miljoen toe te voegen aan en te herverdelen binnen de komende subsidieronde van 2026.Bron: Circular Plastics NL