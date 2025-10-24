Op dinsdag 21 oktober 2025 maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), namens het Ministerie van Klimaat en Groene Groei, bekend welke projecten financiering ontvangen binnen de CPNL-call 2025, onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF).

Circular Plastics NL: “Wij feliciteren de penvoerders: NTCP, Kunststof Recycling Van Werven, TNO, Universiteit Utrecht, ISPT, Van Dijk Containers en Morssinkhof Plastics met deze toekenning. Hun projecten lopen uiteen van toegepast onderzoek en kleinschalige pilots tot grootschalige ketenprojecten (TRL 4-7). Samen met hun consortiumpartners dragen zij bij aan meer circulariteit in uiteenlopende kunststofwaardeketens.”

In totaal is er meer dan €18 miljoen aan subsidie toegekend voor negen projecten, bijna een verdubbeling ten opzichte van de vorige ronde. Met ruim €100 miljoen aan private cofinanciering laten bedrijven en kennisinstellingen zien dat de bereidheid om te investeren in een circulaire kunststofeconomie groot is.

Vooruitblik: subsidieronde 2026

Ondanks de grote belangstelling is het volledige budget van €42 miljoen niet volledig toegekend, omdat een aantal aanvragen niet aan alle beoordelingscriteria van RVO voldeed. CPNL zet zich ervoor in om het resterende bedrag van €24 miljoen toe te voegen aan en te herverdelen binnen de komende subsidieronde van 2026.